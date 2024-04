Lancia Ypsilon, eccola in oro con cerchi inediti, e in grigio

Dopo avervi mostrato la nuova Lancia Ypsilon in colorazione verde chiaro durante (probabilmente) le riprese di uno spot televisivo nel quartiere EUR di Roma, ecco altri due avvistamenti. Questa volta la nuova Ypsilon si presenta in colorazione grigia scura e in un'esclusiva verniciatura dorata con cerchi a contrasto neri.

Che fosse previsto anche il grigio non avevamo grossi dubbio, tuttavia l'oro colpisce non poco, e lascia intuire che Lancia stia preparando un'altra edizione speciale della nuova Ypsilon dopo il debutto della versione Cassina (per celebrare l'omonimo studio di design).

Ne approfittiamo per annunciare che Lancia, dopo molti anni di assenza, farà il suo ritorno alla celebre 1000 Miglia 2024. La partecipante sarà la storica Lancia Aurelia B20GT del 1951, che sarà affiancata proprio dalla Nuova Ypsilon in veste di vettura di supporto (che si tratti di quella oro?). Questa occasione sarà anche un ottimo palcoscenico per mostrare la nuova Ypsilon in giro per l'Italia.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: "Il Rinascimento del marchio si fa ancora più concreto e reale. Siamo pronti per compiere un ulteriore passo in questo percorso! Le sorprese non sono finte".

La Lancia Aurelia B20 GT che prenderà parte a questo evento è attualmente esposta presso l'Heritage Hub di Stellantis. Accanto a questa iconica vettura sportiva, la Nuova Lancia Ypsilon farà la sua comparsa nei giorni delle prime consegne ai clienti finali, simboleggiando un passaggio di testimone tra passato e futuro. La 42esima edizione della Freccia Rossa prenderà il via da Brescia l'11 giugno e farà ritorno il 15, dopo aver attraversato alcune delle località più suggestive d'Italia.

Vi ricordiamo che Il mese di aprile 2024 offre un'offerta imperdibile sulla Lancia Ypsilon ibrida, con uno sconto di 5.150 euro sul prezzo di listino, che portano il costo a soli 12.500 euro con finanziamento Lancia Più. Questa promozione, valida fino al 30 aprile e riguarda solo il modello Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid ORO.

