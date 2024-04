Lancia Ypsilon, nuovo avvistamento a Roma: eccola in colore verde

La prossima Lancia Ypsilon pare sia in fase di preparazione per lo spot televisivo. Un avvistamento della nuova Hatcback del marchio ci porta direttamente a Roma, precisamente all'EUR, zona palazzo della civiltà italiana. Luogo molto suggestivo per rimarcare l'italianità del marchio.

Anche se la nuova Ypsilon non è prodotta in Italia, bensì nello stabilimento spagnolo di Saragozza, la scelta della location non poteva che essere un luogo simbolico per il nostro paese, soprattutto considerando i piani futuri del marchio, con la nuova Delta praticamente confermata.

Omaggiare l'Italia, tuttavia, non è andata giù ad alcune persone (se l'auto stessa non è prodotta nel Bel Paese): il recente caso dell'Alfa Romeo Milano, ribattezzata "Junior" perché prodotta all'estero, ne è la prova. Certo, non è la prima nell'ultima volta che uno spot viene girato in Italia seppur l'auto non sia uscita dalle nostre fabbriche. Tuttavia, le recenti attenzioni (soprattutto politiche) al Made in Italy potrebbero ancora una volta rovinare i piani di Stellantis.

Speriamo vivamente che non sia così e che Stellantis abbia modo di scegliere autonomamente le strategie di marketing senza che il potere politico si opponga troppo; del resto, fino a prova contraria, la storia e il prestigio dei nostri marchi è tale proprio grazie agli sforzi della nostra industria che, a suo tempo, riusciva a tirare fuori dal cilindro veicoli passati alla storia e che tutt'oggi permettono al brand Lancia (o Alfa Romeo che dir si voglia) di essere riconoscibile in tutto il mondo.

Dopo aver visto la nuova Ypsilon in colorazione bianca per le strade di Parigi, la pagina Instagram di @cochespias ha avuto modo di fotografare questa unità, che si presenta per la prima volta in colorazione verde chiaro. Ancora non sappiamo il nome ufficiale di questa verniciatura, supponiamo che avremo maggiori informazioni quando la nuova Ypsilon sarà configurabile e ordinabile per tutti dal sito ufficiale.

