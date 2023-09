La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà in stile Mini?

Cresce sempre di più l'attesa nello scoprire la nuova Lancia Ypsilon 2024, il modello futuro della city car dei record della nota azienda torinese. Pochi giorni fa il CEO Napolitano ha annunciato che il primo modello della nuova Lancia Ypsilon è stato prodotto di conseguenza i tempi sembrerebbero maturi per la presentazione.

Ma quando verrà svelata al mondo intero? Per ora tutto tace e sono diverse le ipotesi. C'è chi parla già di 2023, quindi durante le prossime settimane, mentre c'è chi ritiene che la nuova Lancia Ypsilon possa essere mostrata durante il Salone di Ginevra 2024.

Lo show motoristico elvetico farà il suo grande ritorno dopo 5 anni di latitanza e potrebbe essere la giusta occasione per mostrare al mondo intero la nuova city car Lancia. Un'altra domanda che gli appassionati si stanno ponendo è, come sarà il modello futuro, e a riguardo tutto tace.

Un aiuto in tal senso potrebbe darcelo il designer Mirko Del Prete di MDP Automotive, che ha provato ad immaginare la Ypsilon che verrà, disegnandola in chiave B-SUV. La versione proposta presenta dei chiarissimi riferimenti al concept Pu+Ra, la “Stratos” del futuro che è stata presentata nelle scorse settimane e che dovrebbe anticipare gli stili delle prossime vetture del marchio.

Nel contempo si notano anche dei rimandi alla Mini, soprattutto la Countryman, a cominciare dall'altezza da terra. Del Prete ipotizza infatti la nuova Ypsilon in versione SUV compatto, con ruote alte e nel contempo anche un'altezza da terra non indifferente.

La Ypsilon "renderizzata" presenta inoltre un bi-color, quindi un verde/azzurro lungo tutta la fiancata molto "pulita", e un nero che troviamo nei montanti e nel tettuccio, oltre ad una striscia verticale dove troviamo anche il logo Lancia in bella mostra.

La tonalità scura è riproposta anche sui passaruota (altro elemento ripreso dalla Mini) nonchè sulla zona inferiore dei due paraurti anteriore e posteriore. I cerchi in lega sono invece gli stessi del concept Pu+Ra così come il frontale decisamente futuristico, mentre il retro è caratterizzato da due fari rotondi che fanno tanto Alfa Mito, con una barra cromata a raccordarli e il logo Lancia in mezzo.

Decisamente basso il lunotto posteriore su cui spicca uno spoiler nero in continuità con il tettuccio e parabrezza. Infine, la scritta Lancia vistosa, in estensione sul portellone. Si tratta quindi di una versione di rottura rispetto al modello attuale, ma che potrebbe essere in linea con le richieste di mercato, tenendo conto di quanto siano apprezzati i B-SUV dagli automobilisti. Cosa ne pensate?