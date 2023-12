Lancia Ypsilon 2024, Peugeot 208 e Opel Corsa: ecco le tre 'gemelle' a confronto

Ha fatto il giro del mondo la foto 'rubata' della nuova Lancia Ypsilon 2024 finita nell'acqua in Francia in circostanze sospette. C'è chi dice sia stato un normale incidente, chi invece che la vettura sia stata rubata, fatto sta che la nuova city car torinese è stata di fatto svelata con largo anticipo.

Un po' come accaduto con il B-SUV di Alfa Romeo, vittima di un clamoroso leak, anche per la Lancia Ypsilon si è alzato il sipario un po' in anticipo rispetto ai tempi, tenendo conto che la stessa verrà mostrata solo a febbraio 2024.



In ogni caso, vedendo gli scatti della Ypsilon protagonista del tuffo, (dando per certo che si tratti di un modello vicino a quello di serie), appaiono evidenti le similitudini con Peugeot 208 e Opel Corsa.

Nulla di così trascendentale, visto che il trio condivide la stessa piattaforma, la CMP di Stellantis, di conseguenze avranno dimensioni pressochè identiche, circa 4 metri di lunghezza. Cambieranno ovviamente i dettagli, a cominciare dai fari, che nella nuova Ypsilon prenderanno il disegno del concept Pu+Ra, soprattutto sul frontale, come si può vedere anche dall'immagine ufficiale pubblicata ieri, con dei particolari luminosi a dir poco affascinanti ed eleganti, che non ritroviamo su Peugeot e Opel.



Cambiano anche le maniglie della portiera posteriore, con quella di Ypsilon che saranno inserite nel montante, e anche gli specchietti sembrerebbero avere una forma più affusolata in casa Lancia rispetto a quelli delle due gemelle.

Belli i cerchi in lega montati dal “muletto”, anche se non è chiaro se siano di prova o meno, ed inoltre troviamo una pinna sul tetto ed uno spoiler che appare un po' più pronunciato rispetto alla 208 e alla Corsa.



Insomma, così simili ma così diverse verrebbe quasi da dire, in ogni caso, al di là della similitudine, due sono le certezze: la nuova Ypsilon rappresenta un netta rottura con il passato, e soprattutto, la critica sembrerebbe apprezzarla. Non vediamo l'ora di vedere il modello finale.