La nuova Lancia Ypsilon 2024 ormai non ha più segreti: ecco come sarà

La nuova Lancia Ypsilon 2024 ormai non ha quasi più segreti. Quando mancano una 60ina di giorni alla presentazione ufficiale, datata febbraio prossimo, l'aspetto estetico della city car torinese sembrerebbe essere ormai appurato.

Tutto merito, o forse colpa, del recente incidente della nuova Lancia Ypsilon 2024 in Francia, un automobilista finito in un fiume non si sa bene per quale motivo, ma che ha attirato l'attenzione dei curiosi: solo dopo ci si è accorti che quella vettura fosse appunto la piccola di casa Lancia.



Alla luce anche della seconda immagine ufficiale della Lancia Ypsilon 2024, svelata da Stellantis la scorsa settimana, è chiaro quale sarà il disegno finale. E il render realizzato da Kolesaru che trovate su queste pagine, sembrerebbe avvicinarsi parecchio alla versione di serie della city car a marchio Lancia, per lo meno, fra quelli mostrati appare il più attendibile.

Sicuramente alcuni dettagli e alcune proporzioni saranno leggermente diverse, ma nel complesso la futura Ypsilon avrà questo aspetto. Il 2024 sarà quindi un anno decisamente importante per Lancia, che dopo ben 13 anni dirà addio all'attuale generazione di Ypsilon, vettura fortunatissima che ogni mesa registra migliaia di vendite, per lasciare spazio al nuovo modello, che sarà tra l'altro anche full electric, al 100% elettrico, prima volta per la Ypsilon e prima volta assoluta in casa Lancia.

Nascerà sulla stessa piattaforma della Opel Corsa e della Peugeot 208, e i richiami sono evidenti, ma in ogni caso saranno i dettagli a fare la differenza e si ispireranno tutti al concept Lancia Pu+Ra HPE che renderà la piccola italiana (in realtà verrà costruita in Spagna), decisamente esclusiva e di classe, come si può notare dalle particolari forme dei fari ma soprattutto dal calice che si trova sul frontale, unico nel suo genere.



A questo punto non ci resta che metterci comodi e aspettare la presentazione, sperando che nel frattempo Stellantis possa svelare qualche altro particolare.