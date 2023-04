Ecco la nuova Lancia Ypsilon 2024 su ispirazione concept Pu+Ra

Manca meno di un anno all'arrivo della nuova Lancia Ypsilon. Come fatto sapere poche settimane fa dal CEO Luca Napolitano “La Ypsilon è già pronta e sarà anche in versione HF”, di conseguenza l'hype nei confronti di una delle city car più apprezzate degli ultimi tempi sta arrivando alle stelle.

Ma come sarà? Sempre il numero uno dell'azienda torinese ha fatto sapere che sarà più grande rispetto al modello attuale, con una dimensione di circa 4 metri, di conseguenza si tratterà di una vettura più “importante”.

La nuova Ypsilon sarà inoltre costruita su piattaforma CMP e sarà la prima elettrica del marchio, anche se sarà prevista la versione con motore endotermico ibrido. Tommaso D’Amico, architetto e designer italiano, ha cercato di ipotizzare lo stile della futura Ypsilon sulla base del concept Lancia Pu+Ra, l'elettrica che anticipa il design delle future auto torinesi, su cui si è alzato il sipario soltanto pochi giorni fa.

“Esternamente – spiega il designer - il concept riprende per sommi capi la linea piacevole del modello in produzione, ma con dimensioni maggiorate, adeguandosi alle esigenze attuali di categoria superiore. Con questa mia proposta non voglio allontanarmi troppo da quella che è stata ed è ancora oggi un gioiello del panorama automobilistico Italiano, naturalmente prevedendo materiali di tutto rispetto e tecnologia ad altissimo livello”.

Gli interni della futura Ypsilon sono impreziositi con la tecnologia di ultima generazione, mentre il motore ipotizzato è un ibrido 1.5 da 140 cavalli TCT7, con tanto di cambio automatico e trazione RWD. Infine, a livello di colori, si è deciso di puntare su delle tonalità molto eleganti, in puro stile Lancia.

La nuova city car del glorioso marchio italiano verrà lanciata anche in altre nazioni europee, come Spagna, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio e Francia, e avrà l'obiettivo di rendere più internazionale lo storico brand nostrano. Vi piace la Ypsilon ipotizzata da Tommaso d'Amico?