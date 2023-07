Lancia Ypsilon 2024, quanto costerà? Le ipotesi: 20Mila euro benzina e 35mila l'elettrica

La nuova Lancia Ypsilon che uscirà nel 2024 è senza dubbio una delle auto più attese dagli italiani. Del resto la piccola city car torinese è sempre in vetta alle vendite del BelPaese, e anche nella top 10 delle auto più vendute a giugno 2023 ha chiuso al terzo posto.

Stellantis e soprattutto Lancia sanno che non possono sbagliare, ma del resto sono anni che la Ypsilon è un enorme successo, a cominciare dal rilancio avvenuto nel 1995, quando si è passati dalla precedente versione, la mitica Y10, appunto alla Lancia Y, divenuta poi definitivamente Ypsilon con il modello uscito otto anni più tardi.

La particolarità del nuovo modello, che ricordiamo, uscirà nel 2024, è che per la prima volta sarà una full electric. Del resto questo è quello che ci chiede il mercato ed in particolare l'Ue, alla luce del ban di benzina e diesel in vista del 2035.

Difficile quindi che Lancia non proponga una versione green, anche se ovviamente i prezzi non potranno essere così bassi come la piccola italiana ci ha sempre abituati fino ad ora. Nulla di ufficiale, ma vedendo il listino della recente 600, sarà complicato non discostarsi molto da 30/35mila euro magari con una versione full optional e con la possibilità di corposi incentivi di modo da scendere fino a 25/30mila.

Il prezzo potrebbe far saltare sulla sedia i più, ma al momento è questo quello che offre il mercato, anche se non è da escludere che da qui fino al 2024 possano abbassarsi ancora un po' i listini, magari con un'inflazione che si stabilizzi e con una maggiore diffusione degli EV.

Ripetiamo che siamo solo nel campo delle ipotesi, ma la nuova Ypsilon potrebbe montare lo stesso propulsore Stellantis già visto su 600 e Avenger, quindi una batteria da 54 kW e un motore da 156 cavalli con 400 km di autonomia, un buon compromesso per una city car.

In merito invece alla versione a benzina, in questo caso si potrebbe parlare di un 1.2 da 100 cavalli (lo stesso che monterà nel 2024 anche la 600), ma non è da escludere una versione meno potente tenendo conto che l'attuale Ypsilon monta un mild hybrid da 70 cavalli.

Ci sarà sicuramente anche il modello HF, il grande ritorno, e in questo caso ci si potrà sbizzarrire maggiormente con i cavalli, regalando una piccola cattiva come ai tempi che furono.

Per quanto riguarda il prezzo, il modello termico potrebbe aggirarsi attorno ai 20mila base, magari anche 18 tenendo conto che al momento si parte da circa 17mila euro, quindi perfettamente in linea con i prezzi attuali. Prima di congedarci vi ricordiamo che la foto che trovate in copertina è del designer e architetto Tommaso D’Amico, che ha ipotizzato la nuova Ypsilon su ispirazione concept Lancia Pu+Ra.