Lancia Ypsilon, un 2023 da record: 'Seconda miglior quota di mercato della sua storia'

È appena iniziato il nuovo anno e per Lancia è tempo di bilanci. Un momento a dir poco felice per Lancia Ypsilon, i dati del resto parlano chiaro: il 2023 si è chiuso con risultati da record, con la piccola chic di Torino che si è rivelata essere la terza vettura più venduta in Italia, ma non solo...

In molti la criticano, ma Ypsilon vende, ha venduto, e a quanto pare continuerà sempre a vendere. Per la stilosissima utilitaria made in Italy, ricordiamo che (almeno per il momento) il modello viene venduto esclusivamente qui in Italia, "il 2023 è stato il secondo anno record", ha detto Luca Napolitano (CEO di Lancia), che ha continuato: "Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota di mercato nel segmento B della sua storia. All’interno del segmento, la versione ibrida è risultata leader di mercato e la versione Ecochic GPL la terza più venduta del segmento".

Il marchio italiano, che si appresta a entrare in un periodo pieno di stravolgimenti, con l'intero restyling della propria gamma, festeggia così l'ennesimo anno positivo. Analizzando la situazione con maggiore precisione, nel 2023 per Lancia Ypsilon (Lancia Ypsilon 2 addio: stop produzione col nuovo modello, non farà come la 'Pandina') si sono contate ben 44.743 immatricolazioni, che tradotto sarebbe un +9% rispetto al 2022.

Inoltre, questo modello si rivela essere anche il secondo più venduto di Stellantis, e con il 14,9% di quota ha ottenuto la seconda miglior quota della sua storia nel segmento B. "Dopo 39 anni di successi - ha concluso Napolitano - quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 37 serie speciali, sul podio del segmento B per ben 12 anni consecutivi, la fashion city car di casa Lancia è decisamente una vettura dei record!". E adesso si attende il restyling (Un nuovo dettaglio ufficiale della Lancia Ypsilon 2024 100% elettrica).