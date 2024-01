Lancia Ypsilon 2 addio: stop produzione col nuovo modello, non farà come la 'Pandina'

Mancano ormai solo poche settimane alla presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon 2024. La city car torinese andrà a sostituire il modello attuale, prodotto dal 2011 ad oggi, e che andrà definitivamente in pensione.

Ormai sappiamo pressoché tutti i dettagli della nuova Lancia Ypsilon 2024, anche grazie all'incidente che ha visto la stessa vettura finire in un fiume in Francia, ed essere poi ripescata con conseguenti scatti fotografici che ne hanno svelato le forme finali.

Nel contempo la casa automobilistica torinese sta pubblicando una serie di foto inerenti il nuovo modello fra cui l'ultima immagine che mostra il frontale della nuova Lancia Ypsilon 2024. Se da una parte l'hype è altissimo nei confronti della nuova city car, anche per il fatto che per la prima volta sarà elettrica, dall'altra c'è un pizzico di malinconia derivante dal fatto che dopo 13 anni l'attuale generazione di Ypilson uscirà definitivamente di scena.

Immessa sul mercato nel 2011 ha saputo fare breccia nel cuore degli appassionati e anche nel 2023 (nonostante un modello con 12 anni di carriera), ha saputo conquistare il terzo posto assoluto nelle vendite con 44.891 vetture immatricolate, dietro solo alla Dacia Sandero a quota 48.398 auto e all'inarrivabile Fiat Panda, prima con 102.625 immatricolazioni.

Niente da fare però, Lancia non affiancherà il modello attuale a quello nuovo, di conseguenza non attuerà la strategia Panda, che a breve cambierà nome in Pandina e che continuerà ad essere prodotta fino al 2026, affiancando così il nuovo modello presentato la prossima estate.

Ci si domanda, alla luce delle grandi vendite, se sarà la strada giusta quella di eliminare la Ypsilon attuale, alla luce anche dal fatto che il nuovo modello sarà più grande e sicuramente più costoso.

L'ibrido dovrebbe infatti costare attorno ai 23mila euro, mentre l'elettrico potrebbe partire dai 35mila. La Ypsilon attuale ha invece un costo di circa 16mila euro, senza dubbio più accessibile visti anche i tempi che corrono.