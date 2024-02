Lancia Ypsilon 2, addio dopo 13 anni: un errore farla sparire dal mercato? Forse sì...

La nuova Lancia Ypsilon 2024 è stata ufficialmente svelata una settimana fa, l'inaugurazione del nuovo corso della gloriosa casa di automobili torinese, che avrà il compito di rilanciare il marchio nel mondo.

La nuova Ypsilon andrà a sostituire il modello attuale, che dopo 13 anni di onorata carriera uscirà quindi di produzione: una mossa giusta? Difficile avere una risposta certa e senza dubbio i vertici Lancia e Stellantis avranno ragionato a lungo sul da farsi prima di ritirare dal mercato l'auto che nella top 10 delle più vendute in Italia nel 2023 ha raggiunto il terzo posto con circa 45mila immatricolazioni.

In favore dell'addio c'è sicuramente l'obiettivo del nuovo posizionamento di Lancia, che punta ad essere un brand internazionale, così come chiaramente comunicato, e che per forza di cose ha puntato su una vettura dalle dimensioni maggiori rispetto alla Ypsilon e dalla linea già conosciuta, tenendo conto che la stessa sorgerà dalla piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa.

Dall'altra non sarà semplice andare a sostituire quegli importanti volumi che la piccola Ypsilon 2 ha garantito fino appunto al 2023. Stiamo parlando di numeri che difficilmente verranno equiparati dal nuovo modello, tenendo conto del prezzo della versione attuale, che di fatto è quasi un terzo rispetto alla vettura che verrà commercializzata a breve.

E' vero che, con una strategia impostata sull'internazionalità, Lancia potrebbe raggiungere gli stessi volumi vendendo all'estero, ma ovviamente si tratta di un grosso punto interrogativo e nel contempo di un probabile ennesimo colpo gobbo per il mercato italiano.

Tra l'altro la nuova Panda che verrà lanciata il prossimo luglio resterà affiancata per altri due anni dalla Pandina, rimanendo così in commercio fino al 2026: come mai non si è optato per la stessa strategia?

Tenere per altri due anni la Ypsilon avrebbe garantito una “doppia vendita” sul mercato soddisfacendo una platea più ampia e offrendo una city car low cost che ormai sul mercato sono quasi sparite.