Lancia Y10 Turbo Yearling: body kit e motore potenziato, ma in Italia non vide mai la luce

Sono state tante nel corso degli anni le versioni della Lancia Autobianchi Y10 messe in commercio, e fra queste una delle più rare è senza dubbio la Turbo Yearling. Si tratta di un modello decisamente introvabile in quanto in Italia non venne mai commercializzato.

Era infatti riservato esclusivamente al mercato francese e dalla sua aveva delle interessanti personalizzazioni a livello estetico. La Y10, antenata della nuova Lancia Ypsilon che verrà presentata nel 2024, e che per la prima volta sarà elettrica, venne mostrata nel lontano 1985 presso il Salone di Ginevra, e un anno dopo, a seguito del grandissimo successo ottenuto fra il pubblico, venne svelata appunto la versione Turbo Yearling.

Si tratta di un modello che venne riservato al mercato francese, e che presentava un motore turbo e soprattutto che era subito riconoscibile dal fatto che i fari anteriori fossero gialli, all'epoca obbligatori oltralpe secondo il codice stradale vigente.

Esternamente la vettura era inoltre dotata di un alettone che era stato appostato direttamente sul portellone posteriore, oltre a dei paraurti un po' più bombati rispetto al modello originale, di colore nero, elemento che ritroviamo anche sulla linea laterale, vedi i passaruota e le minigonne.

Si tratta di dettagli che vennero creati direttamente dall'importatore francese della Y10 di Lancia-Autobianchi, e anche il nome della vettura, Yearling, venne ideato dallo stesso. Del resto in Francia la city car italiana andava benissimo, e nel 1987 venne addirittura messa in commercio una Y10 con motore AC (che sta per Andrà Chardonnet, la rete che distribuiva Autobianchi fra i transalpini), con maggiore potenza, più coppia e prestazioni migliorate.

La Y10 Turbo Yearling è ad oggi una delle versioni della piccola city car nostrana più rara in assoluto, e di recente è stata messa in vendita a poco più di 10mila euro (con 94.500 km).

L'Autobianchi Y10, poi divenuta Ypsilon, è la Lancia più venduta di tutti i tempi, del resto ha anche una lunghissima storia, essendo appunto nata nel 1985 ed essendo quindi commercializzata senza sosta da ben 38 anni a questa parte.