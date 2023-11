Lancia Y10 Martini, la piccola turbo con la livrea d'eccellenza

La livrea Martini, insieme a Marlboro e Alitalia è senza dubbio una delle più belle ed iconiche della storia dei motori e forse non tutti sanno che 36 anni fa venne apposta non soltanto sulla mitica Lancia Delta ma anche sulla Y10.

La storica city car prodotta in collaborazione con Autobianchi, antenata della Lancia Ypsilon che dal 2024 diverrà elettrica e tornerò in versione HF, venne realizzata nel 1987 in serie limitata anche con la colorazione Martini, ovviamente in bianco.

Come base venne scelta la versione più sportiva della stessa utilitaria, leggasi la Turbo, mentre gli interni erano gli stessi della Fire, quindi senza cassetti di chiusura e con il volantino più sportivo. Altra chicca erano i rivestimenti dei sedili che erano in ciniglia con colori Martini e tessuto rigato.

Un altro aspetto che la differenziava dal modello di serie era l'iconica barra blu, azzurra e rossa sulla fiancata , più o meno all'altezza delle ruote e la scritta sul posteriore “Y10 Turbo” su sfondo sempre con gli storici colori Martini.

Infine i cerchi erano di colore bianco, stessa tonalità della carrozzeria. Sotto il cofano vi si trovava un motore 4 cilindri in linea da 1.049 cc di cilindrata con una potenza massima di 85 cavalli. La trasmissione era invece anteriore con cambio a cinque rapporti per una velocità massima di 179 chilometri all'ora (9,5 secondi per raggiungere i 100 km da fermo).

Il prezzo di questo piccolo gioiellino era di 13.860.000 lire, all'incirca 3 milioni di lire in più rispetto alla versione base, leggasi la Y10 Fire. Quella di Martini è stata solo una delle molteplici versioni che Lancia e Autobianchi fecero della loro utilitaria, e si ricordano in particolare anche quelle in collaborazione con i due marchi di abbigliamento Fila e Missoni, a testimoniare lo stabile rapporto fra design e moda tipicamente Made in Italy.

Attualmente non è chiaro se qualche Y10 Martini sia ancora in circolazione o se sia all'asta ne tanto meno si sa quanti esemplari di questa versione siano stati venduti.