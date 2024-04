Si lancia da una Toyota FJ Cruiser mentre si ribalta: uno stuntman o pura fortuna?

Negli ultimi giorni sta facendo il giro del web questo video nel quale possiamo vedere un Toyota FJ Cruiser spinto ad alta velocità su una spiaggia: in seguito ad una sterzata improvvisa il veicolo si ribalta su se stesso più volte facendo letteralmente "schizzare fuori" il conducente dal finestrino.

Non è chiaro se si tratta di un'azione voluta da un qualche stuntman o content creator, oppure se si tratti di un semplice incidente. L'individuo in questione, che si intravede a malapena del video, si dice abbia subito solo ferite lievi. Questa scena è successa in una spiaggia sconosciuta dello stato del Kuwait (un altro piccolo incidente tragicomico riguarda il conducente (ubriaco) di una Mustang, che per immettersi in una corsia ad un incrocio ha fatto ben due testacoda).

Che si tratti di una bravata o meno, ciò dimostra quanto possa essere pericoloso compiere manovre azzardate su un terreno così instabile a bordo di un veicolo piuttosto alto da terra (e quindi ribaltabile facilmente). In totale, l'auto si è ribaltata ben due volte, ma la cosa che più ha scioccato gli spettatori è il fatto che la forza della rotazione ha spinto il conducente fuori dal finestrino facendolo cadere abbastanza dolcemente (per fortuna) in acqua. E' evidente dunque che l'uomo non era saldamente attaccato al sedile tramite le cinture di sicurezza, a maggior riprova del fatto che una tale sfrontatezza possa lasciar pensare ad una bravata finita male piuttosto che ad un'azione controllata.

Nonostante l'incredibile violenza dell'incidente, l'uomo, come già detto, ha miracolosamente riportato solo ferite lievi e nel video si vede chiaramente che questo si alza sulle sue gambe subito dopo l'accaduto. Tuttavia, l'auto non è stata altrettanto fortunata: oltre al danno causato dai ribaltamenti, essa è stata anche trascinata in mare, il che ha richiesto l'intervento delle autorità locali. Probabilmente, se al conducente è andata bene, per il veicolo, data l'acqua salata, potrebbe non esserci niente da fare, o quasi.

Mentre questi tipi di eventi restano arginati in un contesto dove nessun'altro utente della strada viene coinvolto (dal momento che tutto si è svolto in una spiaggia semi deserta), purtroppo non tutti mostrano una tale attenzione per gli altri. Un fatto gravissimo ha coinvolto 3 BMW, i quali conducenti hanno deciso di fare una gara in autostrada con tanto di slalom nel traffico come nei migliori film d'azione di Hollywood. Ovviamente, qua l'incidente è stato inevitabile.

