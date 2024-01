Lancia torna nei rally con la Ypsilon? Ecco come sarebbe l'auto da gara

Negli ultimi giorni sono circolate con forza delle indiscrezioni molto interessanti circa il possibile ritorno di Lancia nel mondiale Rally dal 2027. Inizialmente l'azienda torinese prenderebbe parte al Rally 2 (nel 2025), per poi approdare nella classe regina due anni dopo, con il cambio dei regolamenti.

Sul possibile ritorno di Lancia nei rally ne ha parlato anche il grande Juha Kankkunen, che ha spiegato di aver sentito la notizia e di averne già parlato con Biasion, e l'indiscrezione è iniziata a circolare da quando Alfa Romeo ha deciso di ritirarsi dalla Formula 1.

Oltre a Ferrari il gruppo Fiat ha quasi sempre avuto una squadra corse impegnata in un campionato motoristico, vedi appunto Lancia e Fiat nei rally, ma anche Alfa Romeo nel turismo, di conseguenza l'idea di un ritorno di Lancia sembrava alquanto quotata.

Ora, con l'arrivo della nuova Lancia Ypsilon, presentata a febbraio prossimo, l'occasione appare propizia affinchè il marchio di prestigio tricolore e più vincente nella storia dei rally possa fare il suo grande ritorno nel campionato su sterrato e asfalto.

Ma come potrebbe essere la Lancia Ypsilon da rally? A ricostruirla, seppur graficamente, ci ha pensato Juju b photography (immagine pubblicata sul forum di Autopareri), un fotografo specializzato negli scatti “rallystici”, che ha modificato una precedente foto, trasformandola in una Ypsilon “da guerra”.

Si vede chiaramente un deciso allargamento della vettura, con dei passaruota più voluminosi, oltre ad un paraurti anteriore differente. Sia chiaro, stiamo solo parlando di ipotesi anche perchè nessuno in casa Lancia ha fino ad oggi confermato il grande ritorno, di conseguenza non è possibile sapere come sarà l'eventuale Lancia da rally.

Chissà che magari il prossimo mese, con il reveal della Ypsilon, il CEO Napolitano non possa svelare qualcosa, tenendo conto tra l'altro che dal 2025 sarà messa in commercio anche la versione HF da 240 cavalli: non ci resta che aspettare e scoprirlo.