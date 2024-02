Lancia torna nel rally? Napolitano apre: 'Farò una proposta a Tavares, se la Ypsilon...'

Sono passati 33 anni da quando Lancia ha abbandonato il mondo dei rally dopo aver fatto incetta di titoli, ma forse il grande ritorno atteso da fan e appassionati potrebbe essere vicino.

Da tempo si parla di un possibile “come back” del marchio più vittorioso nella storia del campionato del mondo di rally, e con l'avvento del CEO Luca Napolitano e il nuovo corso iniziato ufficialmente con la nuova Lancia Ypsilon 2024 svelata pochi giorni fa, sembrerebbe davvero possibile il grande ritorno.

“Un ritorno di Lancia nel motorsport? Questa è la prima cosa che tutti i miei predecessori volevano fare – ha confessato Luca Napolitano parlando con il mensile L'Automobile dell'ACI, numero di febbraio 2024 - io ho avuto un approccio diverso che è stato quello di dire non lo metto tra le priorità. Torniamo a noi, noi dobbiamo fare una cosa per volta, io il motorsport me lo sogno quasi tutte le notti... La verità è che ricevo su Instagram, Linkedin, posta privata, posta personale, posta dell'azienda... immagini quante persone vorrebbero che Lancia tornasse nelle corse. Io insieme a loro, ma penso che noi dobbiamo tenere il nostro approccio di umiltà. Il nostro approccio di una cosa per volta, che è molto importante, perché questo ci sta portando a essere molto focalizzati, come la scelta di un lancio di una nuova vettura ogni due anni”.

Il giornalista ha quindi insistito, chiedendo da uno a dieci quante possibilità vi siano che Lancia possa realmente tornare, e Napolitano ha cercato di dare qualche indizio: “Se le cose vanno bene, sicuramente ho in agenda di andare dal signor Tavares e fare una proposta che è già pronta... La verità è che un uomo di business ai giorni d'oggi farebbe un investimento nel mondo dei rally solo se questo fosse giustificato dal ritorno media”.

In ogni caso Napolitano parla di “un approccio umile. Io penso che se dovessimo tornare, dovremmo farlo un po' dall'inizio. Io non sono Miki Biasion, sono Luca Napolitano, noi dovremo gestirlo a modo nostro, cioè ripartendo dall'inizio. Nessuno di noi ha l'esperienza, possiamo sicuramente lavorare con tanti che ce l'hanno. Il nostro motorsport interno ha grande esperienza. Abbiamo basi per fare delle cose insieme” e ciò dovrebbe portare “a ricominciare un po' dai primi passi. Non è necessario buttarsi nel Rally1. Forse sarebbe più bello conquistarselo, pian piano. Certo, se la Ypsilon ci dà ottimismo, questo sicuramente accelererà i tempi”.

Che dire, le parole di Napolitano non sono affatto una chiusura al ritorno di Lancia nel rally: non ci resta che aspettare le prossime notizie a riguardo, sperando sia la volta buona.