Lancia torna nei rally? Kankkunen 'conferma': 'Ne ho sentito parlare e con Miki Biasion...'

Pochi giorni fa vi avevamo raccontato delle serie possibilità che Lancia potesse fare ritorno nel mondiale rally dal 2027 (o forse già dall'anno prossimo).

L'idea è quella di fare il ritorno in scena con la Ypsilon che verrà presentata ufficialmente il prossimo mese, a distanza di 33 anni dall'addio di Lancia al mondiale rally: 'Scusate, abbiamo vinto troppo e togliamo il disturbo'.

Ipotesi irrealistica? Forse non troppo visto che anche un ex pilota Lancia come Juha Kankkunen, leggenda finlandese che vinse 4 mondiali rally, fra cui due con la Delta, ha “confermato” la notizia. Parlando con la stampa locale ha infatti spiegato: “Il ritorno di Lancia nei rally? Naturalmente evoca pensieri affettuosi. Ne ho sentito parlare un po’. Abbiamo parlato con Miki Biasion che Lancia ha dei progetti...”.

Dichiarazioni decisamente sibilline ma che aprono a scenari fino a poco tempo fa impensabili. Secondo quanto raccolto da Autosprint, Lancia dovrebbe tornare nel mondiale rally dapprima nella categoria Rally2 attraverso la Ypsilon e dopo chissà.

Tra l'altro nel 2028 tornerà a fare la sua comparsa la Lancia Delta, vera e propria superstar dei rally, di conseguenza il ritorno della gloriosa azienda torinese con la Ypsilon potrebbe fare da apripista al “come back” del Deltone.

“L’Italia ha il know-how nel settore degli sport motoristici – ha proseguito Kankkunen - se avranno gli ingegneri giusti allora le cose inizieranno a funzionare. Anche gli italiani porterebbero colore al Campionato del Mondo”. Juha Kankkunen ha aggiunto: "La categoria Rally2 è realistica, ma le Rally1 sono ancora lontane". Il finlandese ha quindi ricordato i suoi magici anni in Lancia: "Potevo sempre guidare la macchina migliore. La Lancia allora funzionava benissimo. Era un po' come la Ferrari in Formula 1: tutti avrebbero voluto guidarla".

I piani di Lancia prevedono quindi un ritorno nei rally dall'anno prossimo con le 2, dopo di che si passerà alla categoria superiore in attesa di capire cosa deciderà la FIA visto che a partire dal 2027 verranno introdotti i nuovi regolamenti.