Lancia Thema Ferrari: gioiello torinese con l'alettone retrattile che costava come un M5

Negli anni '80 Lancia decisa di mettere sul mercato una versione ultra esclusiva della sua Thema, splendida berlina torinese. In occasione del salone di Torino del 1986, venne presentato la cosiddetta Thema 8.32 nota anche come Lancia Thema Ferrari.

La Thema è stata una delle auto che ha scritto la grande storia di Lancia, e nel contempo sempre la Lancia Thema è stato l'ultimo regalo del compianto Emanuele Sabatino.

Era una berlina bella, sportiva ed elegante, ma Lancia voleva di più e negli anni delle sperimentazioni estreme decise di dare vita ad una versione iper potenziata della stessa, montando sotto il cofano un V8 di Maranello dotato appunto di 8 cilindri e di 32 valvole, da qui il nome 8.32.

L'auto erogava 215 cavalli, che scesero a 205 nella versione restyling, in grado di raggiungere una velocità massima da 240 km/h: non male per una berlina elegante. A permettere il raggiungimento di queste velocità fu anche il peso, solo 1.400 chilogrammi, che all'epoca era ritenuto estremamente basso per questo tipo di vetture.

Esteticamente la Lancia Thema Ferrari presentava dei cerchi in lega iconici da 15 pollici a forma di stella, ispirati al design Ferrari dell'epoca, ma anche una griglia frontale inedita, i doppi scarichi, una modanatura gialla che correva lunga tutta la carrozzeria e soprattutto il rivoluzionario spoiler posteriore a scomparsa, prima versione al mondo dell'alettone “retrattile” montato su un'auto di serie.

Internamente spiccavano i sedili in pelle Poltrona Frau, marchio di assoluto prestigio, realizzati a mano. C'era poi radica un po' ovunque, ma anche tanta tecnologia come ad esempio il radiotelefono nel bracciolo e le cuffie stereo per i passeggeri posteriori.

Ovviamente cotanta bellezza aveva un costo e all'epoca la Lancia Thema venne venduta a 67 milioni di lire, quanto una BMW M5; nonostante un prezzo che potrebbe sembrare proibitivo, Lancia riuscì a vendere 3.530 unità nella prima versione, e 1.150 nella seconda, per un totale di 4.680 vetture piazzate. Fra i clienti i due piloti Ferrari dell'epoca, Alboreto e Berger, ma anche Enzo Ferrari. Inoltre Gianni Agnelli ne possedeva un esclusivo modello station wagon.