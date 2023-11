Questa Lancia Stratos in realtà è una replica ma è semplicemente perfetta

La Lancia Stratos, che per Jay Leno è una delle migliori auto in assoluto, è in vendita su Cars & Bids, o meglio, una copia perfetta della stessa coupé torinese.

Si tratta di una delle repliche più belle di sempre, se non la migliore in assoluto, della mitica due posti Lancia che ha fatto battere il cuore degli italiani e non solo. A dare vita a questo capolavoro sono stati i ragazzi di LB Specialist Cars, famosi in tutto il mondo proprio per le loro repliche perfette della Stratos.

La base di partenza è una Lister Bell STR del 2017 con un cambio manuale a 5 marce e un motore Alfa Romeo V6 da 3,0 litri, lo storico Busso di Arese. LB Specialist Cars offre anche altre opzioni come il V6 o il V8 Ferrari, così come un Toyota 2GR-FE V6, ma in questo caso l'opzione scelta è stato il motore del Biscione.

Esteticamente è praticamente impossibile distinguere l'originale dalla replica, visto che troviamo tutti i dettagli al suo posto, e lo stesso si può dire dell'interno, a cominciare da un roll-bar integrato e un telaio che pare sia ancora più rigido rispetto a quello della Stratos originale.

L'abitacolo è quello della versione stradale della Lancia Stratos, di recente all'asta ad un prezzo folle, quindi un pomello del cambio a marchio Nardi, la pedaliera Wilwood e le cinture Sabelt a 4 punti. C'è anche un tocco di tecnologia, leggasi un sistema di navigazione Garmin DriveSmart 51 e una telecamera posteriore wireless Garmin BC 40.

Purtroppo non è noto il chilometraggio ma dovrebbe essere superiore ai 110mila km, di conseguenza stiamo parlando di una vettura usata parecchio. Infine il prezzo: al momento in cui vi scriviamo l'offerta più alta è di 55mila dollari, circa 50mila euro, ma potrebbe ulteriormente salire visto che le puntate saranno possibili fino al primo dicembre.

Vi lasciamo il link all'asta nel caso qualcuno fosse interessato. Foto dell'articolo: Cars & Bids.