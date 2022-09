Lancia Stratos all'asta a un prezzo folle nonostante incidente: foto dopo ricostruzione

Tra le auto più iconiche del mondo del rally c’è indubbiamente la Lancia Stratos HF, ma anche la versione Stradale rimane una icona automobilistica vera e propria. Ebbene, se siete appassionati e magari collezionisti, sappiate che una Lancia Stratos HF Stradale sta per essere venduta all’asta a un prezzo monstre nonostante una storia travagliata.

RM Sotheby's al suo evento di vendita a St. Moritz, in Svizzera, sta infatti per battere all’asta una sensazionale Lancia Stratos HF Stradale del 1975 con il suo caro motore V6 da 190 cavalli. Si tratta di uno dei 492 esemplari costruiti in quegli anni ed è caratterizzato da una finitura rosso-arancio accompagnata da cerchi in lega Campagnolo in bronzo.

Purtroppo la sua storia non è delle migliori: il proprietario originale dell'auto l'ha schiantata contro un albero nel 1976 provocando danni irreparabili al telaio. Un concessionario Lancia locale ha poi completato la ricostruzione permettendo al proprietario padovano di tenere l’auto attiva fino al 1986, quando è passata a un nuovo appassionato rimanendo nelle sue mani fino al 1994. Dopodiché, lo specialista Key Sport l’ha acquistata e infine venduta nel febbraio 2007 per esportarla in Italia nel 2008, passano così infine nelle mani di vari collezionisti tedeschi e svizzeri, fino all’arrivo definitivo in Svizzera.

Nonostante i danni subiti e la sostituzione di diversi pezzi effettivamente di serie, secondo le stime della casa d’asta questo esemplare dovrebbe raggiungere almeno quota 600.000 CHF (ovvero circa 613.000 dollari), arrivando potenzialmente a 716.000 dollari di valore alla vendita.

