E se Lancia sfidasse Mazda con una cabrio? Ecco come sarebbe l'MX5 italiana

La nuova Lancia Ypsilon 2024 ha segnato l'inizio del rilancio del marchio. Seguendo questo stile, come potrebbe essere in versione spider? Un designer, di nome Theophilus Chin, la accosterebbe più ad una sorta di Mazda MX-5.

Il processo di espansione del marchio Lancia vedrà lo sviluppo di un crossover nel 2026 e del ritorno della Delta nel 2028. Molti appassionati nostalgici però, non possono fare a meno di sognare il ritorno di modelli più sportivi, come la Stratos, la Fulvia o l'Aurelia Spider.



Tra questi, il desiderio di rivedere una versione moderna dell'Aurelia Spider è stato alimentato da una serie di rendering creati da Theophilus Chin. Considerando l'assenza di una piattaforma adatta con trazione posteriore all'interno del gruppo Stellantis per tale creazione, Chin si è ispirato alla Mazda MX-5 ND, richiamando anche la collaborazione passata con la ormai defunta Fiat 124 Spider (ecco uno dei render più affascinanti di sempre: un restyling della Lancia Delta in stile Zagato).

Per questa ipotetica Aurelia Spider, il designer ha immaginato delle luci posteriori a LED rotonde e uno spoiler integrato nella parte posteriore. Anche se i parafanghi neri lucidi in stile crossover, presi in prestito dalla Lancia Ypsilon, potrebbero non sembrare ideali per una roadster bassa, riescono comunque a coordinarsi con gli specchietti e la cornice del parabrezza. All'avantreno, la griglia Calice illuminata si fonde armoniosamente con i fari LED sdoppiati, posti agli angoli del lungo cofano. Infine, i rendering presentano anche un tetto morbido retrattile.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere una nuova Lancia Aurelia con tetto apribile, al momento sembra un'ipotesi molto remota. Tuttavia, se la rinascita del marchio Lancia avrà successo e porterà i risultati finanziari sperati, potrebbe essere plausibile l'aggiunta di ulteriori modelli al portfolio dell'azienda. Dunque, in futuro, chissà.

