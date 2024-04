Lancia ritorna nei rally: 'Ci stiamo lavorando, è una leva di marketing importante'

Quanti anni sono passati da quando Lancia ha abbandonato il rally dopo aver vinto troppo? Era il 1991, ben 33 anni fa, e a più di tre decadi da quella data dolorosa, sembrano finalmente maturi i tempi per vedere un ritorno del grande marchio italiano nei rally.

La notizia sta circolando da un po', ormai è quasi un annetto che se ne parla, e l'idea di Lancia sarebbe quella di fare ritorno nel Rally4 con la Ypsilon, e chissà che poi in futuro non possa esservi spazio per il mitico Deltone.

Tanti i piccoli indizi che spingono verso il clamoroso ritorno e per ultimo le dichiarazioni rilasciate a DirtFish da parte di Lancia (non si sa se abbia parlato il CEO Luca Napolitano, o un portavoce): “Come stiamo vedendo in questi giorni, ci sono un grande amore e una grande passione attorno al motorsport, con tanti appassionati che ci seguono da molto tempo”.

E ancora: “Stiamo lavorando al ritorno della Lancia nei rally, consapevoli che si tratta di una leva di marketing importante”. Lancia ha comunque precisato che: “Torneremo nel mondo dei rally solo se il ritorno sull’investimento soddisferà le nostre aspettative”.

Lancia è l'auto più vittoriosa nella storia del rally, dettando legge con la Stratos, la 037 e per ultimo la mitica Delta. Anche la S4 avrebbe potuto dire la sua se l'avventura delle mitiche Gruppo B non fosse finita tragicamente con l'incidente di Toivonen.

Ovviamente è ancora presto per avere la certezza che Lancia possa ufficialmente tornare fra sterrati e asfalti, ma la sensazione è quella di essere veramente vicini alla volta buona. L'idea sarebbe quella di rilevare, secondo DirtFish, il programma C3 Rally della Citroen, che fa parte sempre del gruppo Stellantis.

Il ramo parigino del gruppo ha anni di esperienza nel campionato del mondo rally WRC, a cominciare da Didier Clements, il responsabile corse clienti, che è stato uno degli uomini chiave durante gli anni d'oro di Citroen con Sebastien Loeb. Per avere qualche informazione in più bisognerà attendere il prossimo 11 giugno, quando si terrà la Mille Miglia 2024 a cui Lancia parteciperà.

