Lancia fa rinascere Delta e Ypsilon: tre nuove auto in arrivo, dal 2026 solo elettriche

Oggi è una giornata importante. Non sono parole nostre, le ha dette Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, che ha appena presentato un piano strategico per rilanciare il marchio - nel segno dell'elettrificazione, ovviamente.

A oggi il marchio Lancia è solo l'ombra di ciò che è stato in passato (114 anni di storia Lancia dalla Delta alla Ypsilon), con a listino solo l'economica Ypsilon. I tempi gloriosi della Delta Integrale non potrebbero essere più lontani (il mito della Lancia Delta nel mercato dell'usato), presto però ci sarà un vero e proprio rilancio. In dieci anni i connotati del brand cambieranno radicalmente, con tre nuovi modelli da lanciare sul mercato - uno ogni due anni a partire dal 2024.

Si parte dalla nuova Lancia Ypsilon: lunga circa 4 metri, appartenente al Segmento B e con motorizzazione 100% elettrica. Nel 2026 invece arriva una nuova ammiraglia lunga 4,6 metri, che permetterà a Lancia di entrare nel segmento più importante d'Europa. Nel 2028 invece il momento che molti aspettano da anni: arriverà la nuova Delta, lunga 4,4 metri e dalle linee geometriche, "scolpita e muscolosa" promette Lancia, capace di far battere il cuore agli appassionati. Filo comune di questi nuovi modelli è l'elettrificazione: dal 2026 il marchio lancerà solo nuovi modelli elettrici e dal 2028 venderà solo vetture elettriche, dunque la nuova Delta sarà a zero emissioni.

"Oggi è una giornata importante. Lancia è pronta per l’Europa, facendo ancora un altro passo avanti con l’obiettivo di diventare un marchio credibile e rispettato nel mercato premium" ha detto Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. "Il nostro piano strategico a 10 anni, approvato lo scorso settembre, si sta realizzando molto velocemente, un passo dopo l’altro. Il nostro è il Brand italiano dell’eleganza e questo è il nostro Rinascimento. Innovazione e Design senza tempo sono da sempre i nostri valori e a questi vogliamo aggiungere sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità perché guardiamo al futuro con grande ambizione"