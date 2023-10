Lancia Rally 037, unica RWD nella storia che riuscì a battere le auto a trazione integrale

Pochi giorni fa FCA Heritage ha ricordato i 40 anni della vittoria nel mondiale rally della Lancia Rally 037. Era infatti il 1983 quando la splendida coupé torinese riuscì ad avere la meglio sulle avversarie, a cominciare dall'Audi, divenendo a fine stagione iridata.

A rendere incredibile quel successo fu il fatto che per la prima ed unica volta nella storia, una vettura a trazione posteriore RWD, come appunto la Lancia Rally 037, riuscì ad avere la meglio su una a trazione integrale (AWD).

Un'impresa sbalorditiva, quasi titanica, che di fatto nessuno riuscì più ad eguagliare. Nonostante un netto svantaggio in termini di trazione, visto che la 037 “spingeva” solo sulle due ruote posteriori a differenza delle avversarie, la Lancia chiuse la stagione in vetta, dettando legge in particolare al leggendario Rally di Sanremo, e dando vita ad una storica sfida con Audi, la più incredibile stagione della storia dei rally.

Come riuscì quindi a primeggiare la vettura italiana? Numerosi erano i vantaggi tecnologici che presentava, a cominciare da una distribuzione del peso praticamente perfetta fra anteriore e posteriore, ed inoltre era estremamente leggera, solo 959 chilogrammi. Il suo motore 2.0 a quattro cilindri sovralimentato, produceva invece 255 cavalli, non una potenza esagerata, ma all'epoca erano parecchi cavalli.

Grazie a quella storica vittoria e a quelle precedenti e successive, la Lancia detiene ancora oggi il maggior numero di vittorie nel campionato costruttori, per un totale di dieci fra il 1974 e il 1992.

La Lancia Rally 037 fu una vettura leggendaria e proprio per questo è rimasta nel cuore degli appassionati, non soltanto del marchio italiano. Per renderle omaggio Kimera ha realizzato la Evo37, scesa in pista durante il Rally di Monte Carlo del 2022.

Nel 2024, Kimera presenterà la Evo38, una vettura sempre con “base” la Rally 037, ma più evoluta rispetto alla Evo37. Dopo di che sarà la volta della K-39, di cui è stata mostrata solo una sorta di silhouette, e che dovrebbe riprendere le forme della mitica 037 che corse nel campionato del mondo Sport Prototipi degli anni '80.