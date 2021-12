Lancia punta a battere Mercedes-Benz nel segmento premium: ecco il futuro del brand

Il marchio Lancia ha subito, nel corso degli ultimi anni, un lento ed inesorabile declino che ha portato il suo portfolio a contenere un singolo modello che va a coprire un solo segmento. In effetti la Ypsilon vende poco e soltanto in Italia, ma a quanto pare le cose stanno per cambiare.

La fusione tra i gruppi FCA e PSA ha di recente dato vita al colosso Stellantis, che sotto la guida del CEO Carlos Tavares potrebbe appoggiare ad occhi chiusi la rinascita del brand: secondo Automotive News Europe, il boss di Lancia Luca Napolitano gli avrebbe già mostrato un piano decennale particolarmente ambizioso (Jean-Pierre Poué guiderà Lancia nel processo).

L'obbiettivo finale è quello di dar vita ad un marchio premium che possa mirare alla profittabilità in vece dei volumi elevati. Allo stato attuale delle cose il team di Napolitano starebbe cercando di mettersi sulla scia di Mercedes-Benz:"Non voglio dire che abbiamo intenzione di combattere con Mercedes, sarebbe ingenuo, ma è sicuramente un esempio al quale guardare." Così Napolitano si è espresso per Automotive News Europe.



Ovviamente sarà fondamentale proporre ai consumatori modelli completamente elettrici, in quanto la direzione del mercato appare decisamente delineata:"La nostra aggressiva strategia di elettrificazione e il nostro focus su segmenti di mercato molto forti in Europa ci aiuterà." Di pari passo allo sviluppo di nuovi modelli la casa punterà a rendere più capillare la sua presenza sul Vecchio Continente attraverso 100 nuovi punti vendita da dislocare in 60 città.



Ora come ora non sappiamo cosa si nasconde all'interno delle fucine creative di Lancia, ma è probabile che entro i prossimi 5-6 anni vedremo la commercializzazione di almeno due veicoli: un crossover compatto e una hatchback, entrambi a emissioni zero. E' invece noto che entro il 2024 arriverà la nuova Lancia Ypsilon.