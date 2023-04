Lancia Pu+Ra HPE: ecco l'elettrica che anticipa Ypsilon e Delta

Lancia ha presentato la concept car Pu+Ra HPE, la visione del marchio per i prossimi dieci anni e primo tassello verso l’era elettrica del brand. Le novità stilistiche della Pu+Ra HPE saranno presenti già nella prossima Lancia Ypsilon, il cui debutto è previsto nel 2024.

La Lancia Pu+Ra HPE ha elementi tipici delle concept car, forme e concetti estremizzati che vedremo in salsa edulcorata nelle prossime Lancia di serie. Il frontale della coupé è una reinterpretazione della classica calandra Lancia: i tre raggi di luce che compongono la fanaleria la rendono immediatamente riconoscibile. Più classici i gruppi ottici posteriori, tondi e riconducibili a quelli della leggendaria Lancia Stratos. La linea di cintura scende fluidamente verso il posteriore della vettura, plasmando passaruota muscolosi; un richiamo al design di Lancia Aurelia e Flaminia. Un tocco di sportività è offerto dalle forme tese di spoiler anteriore, minigonna e alettone. Innovativo il tetto circolare, che permette una visione panoramica da parte degli occupanti. Il lunotto posteriore ripropone la struttura frangisole a veneziana, tipica degli anni settanta.

La sigla HPE, inizialmente acronimo di High Performance Estate nella Lancia Beta, ora significa High Performance Electric. La Pu+Ra è difatti una vettura totalmente elettrica con dati teorici da urlo: autonomia di oltre 700 chilometri e ricarica completa in poco più di 10 minuti. Minuziosa attenzione è stata rivolta agli interni, futuristici ma al tempo stesso legati alla tradizione del design italiano. Non a caso sono frutto della collaborazione con Cassina, azienda italiana tra le più iconiche nel campo dell’arredo contemporaneo. Al centro dell’abitacolo troviamo S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) un’interfaccia virtuale che raccoglie le funzioni dell’audio, del climatizzatore e dell’illuminazione. Si tratta di un vero e proprio “modificatore” dell’ambiente di guida, che permetterà di scegliere l’esperienza in base alla situazione o allo stato d’animo del guidatore o del passeggero. S.A.L.A. sarà disponibile nei concessionari a partire dalla futura Lancia Ypsilon 2024.

Il manifesto di Lancia è chiaro: la Pu+Ra HPE è sfacciatamente premium e ristabilisce con forza i valori storici del brand pur proponendo un linguaggio di design innovativo e radicale. Le Lancia del futuro saranno elettriche, eleganti e intelligenti.