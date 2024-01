Lancia, pronto il ritorno nel mondiale rally? 'Lo sbarco con Ypsilon dal 2027'

E' una notizia decisamente bomba quella lanciata da Autosprint: nel primo numero dell'anno 2024, il noto settimanale che si occupa di motorsport, sbatte in prima pagina il ritorno nei rally di Lancia.

Come si legge su Autopareri, il direttore Andrea Cordovani, esordisce scrivendo: “Questo primo numero di Autosprint del 2024 racconta della rinascita di un sogno con un progetto che sta nascendo per riportare la Lancia nel Mondiale Rally”.

Secondo le informazioni in possesso del collega, l'operazione sarebbe già scattata, con un piano d'azione ritenuto “in fase di decollo”, e che confermerebbe l'indiscrezione che vi avevamo dato anche noi poche settimane fa circa la volontà di Lancia di tornare nel rally con la nuova Ypsilon.

Secondo Cordovani la data segnalata, il 2027, è tutt'altro che casuale visto che a fine 2026 la FIA potrebbe rivedere i piani per il WRC, dando più spazio alle Rally 2 e pensionando le attuali Rally 1.

“E vista la volontà del board di Stellantis di riservare un occhio di riguardo ai rally, si è deciso di dare semaforo verde ad una nuova avventura Lancia invece di puntare su un ulteriore sviluppo di un’altra vettura del gruppo come la Citroen C3”.

L'auto prescelta sarebbe la Lancia Ypsilon, fra le più attese assieme alla Milano e alla Panda, di questo 2024 di Stellantis, e stando ad Autosprint “verrebbe prodotta in configurazione Rally 2, un programma di sviluppo che inizierà già nel 2024 con esordio nel 2025 per farsi trovare pronti l’anno dopo per lo sviluppo della nuova vettura in configurazione WRC 2027”.

Con il ritorno nei rally Stellantis rilancerebbe il marchio Lancia “Insomma, anno nuovo, si riparte con una Lancia nuova. E con quella Ypsilon che sfoggia fari posteriori ispirati alla Stratos”.

Già due anni fa, ricorda infine Cordovani, Carlos Tavares aveva partecipato al Montecarlo Storico al volante della mitica Stratos firmata Alitalia e in quell'occasione erano iniziati “a circolare i primi sussurri ai quali avevano fatto seguito le prime flebili ammissioni. Adesso quel progetto di Stellantis di tornare nei rally con il marchio Lancia ha subito un’accelerazione. Una bella ripartenza, con sbaffi neri di gomma lasciati sull’asfalto di una storia che ora potrebbe avere un nuovo capitolo”.