Lancia pronta al ritorno nei rally? Ecco come sarebbe la nuova Ypsilon Martini

Sono passate poche settimane da quando Autosprint ha sganciato la bomba, ventilando un possibile ritorno di Lancia nel mondiale rally a partire dal 2027. Un'ipotesi che ha fatto subito il giro del web e del mondo, facendo venire l'acquolina in bocca a milioni di fan Lancia.

Ad alzare ancora di più l'hype ci ha pensato l'ex pilota della Delta, Juha Kankkunen, che ha spiegato di aver parlato di Lancia con Biasion (altro ex campione del mondo rally col Deltone), aumentando ulteriormente la temperatura.

E che sono tanti coloro che sognano un ritorno di Lancia dove le spetta lo dimostra anche il fatto che da quando è iniziata a circolare l'indiscrezione, moltissimi designer del web hanno cominciato a cimentarsi per provare ad anticipare la futura Lancia da rally.

Uno dei lavori più interessanti è senza dubbio quello pubblicato sulla pagina Facebook Bella Lancia, realizzato da un designer la cui firma risulta a noi illeggibile, scusandoci per la mancata paternità. La versione disegnata è senza dubbio fantastica, visto che propone la nuova Lancia Ypsilon, quella che verrà ufficialmente presentata il mese prossimo, con la mitica livrea Martini, che ha accompagnato per anni la gloriosa casa torinese, prima con la 037, quindi con la Delta S4, e infine con la Delta.

Una realizzazione particolarmente apprezzata, come dimostrano i like, i commenti e le condivisioni, e che riprende la Ypsilon 2024 allargandola decisamente e introducendo una serie di prese d'aria sul muso per raffreddare le varie componenti surriscaldate in caso di alta velocità.

La base potrebbe essere la versione HF, modello che uscirà nel 2025 e che avrà 240 cavalli. Resta però un dubbio, tenendo conto che il modello potenziato della Ypsilon sarà solo elettrico, sarà d'obbligo realizzarne una versione a combustione interna, visto che ad oggi nel mondiale rally sono ammesse solo auto ibride. A meno di un probabile cambio di regolamento dal 2026, per ora non sono previste vetture elettriche nella massima competizione rallystica.