Lancia presenta il suo primo monopattino elettrico: ecco l'Ypsilon e-scooter

La Ypsilon è da tempo “un’icona chic” del panorama automotive, una vettura dal target ben preciso che ora completa la sua offerta con il primo monopattino elettrico firmato Lancia: l’Ypsilon e-scooter.

Disponibile in due colorazioni, Maryne e Gold, il nuovo monopattino elettrico Lancia rappresenta un’ottima soluzione per percorrere “l’ultimo chilometro” senza sforzo. Non è un prodotto che vuole sostituire monopattini più blasonati o addirittura fare le veci di uno scooter: è pensato per accompagnare il vostro shopping in centro, oppure aiutarvi a coprire la distanza che c’è fra il parcheggio e il vostro ufficio - e viceversa.



Realizzato in collaborazione con MT Distribution, è dotato di un motore da 250 W di tipo brushless che richiede pochissima manutenzione e allo stesso tempo garantisce buone prestazioni. La sua autonomia è di 18 km, le ruote invece - con tecnologia honeycomb - sono da 8”; all’anteriore troviamo inoltre anche una piccola sospensione.



Il monopattino è dotato di LED anteriori e posteriori, a sorprendere però sono le sue dimensioni. Risulta davvero compatto, il che lo rende il compagno ideale per “l’ultimo chilometro”. Trovate il nuovo monopattino elettrico Lancia Ypsilon e-scooter presso gli owned dealer italiani e i canali della grande distribuzione. Il suo prezzo di listino è di 299 euro.