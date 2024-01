Lancia, non solo Ypsilon: ecco tutte le uscite fino al 2028. E il rally? 'Non si sa mai...'

Inizia quest'anno il nuovo ciclo “Rinascimento” di casa Lancia. Il primo importantissimo step sarà quanto avverrà il prossimo 14 febbraio, quando verrà ufficialmente lanciata la nuova Lancia Ypsilon, in vendita probabilmente a partire da 25mila euro.

L'anno successivo sarà quindi la volta della nuova Lancia Ypsilon HF da 240 CV già ipotizzata sul web, poi dal 2026 spazio ad un nuovo ritorno, quello della Lancia Gamma, il SUV/ammiraglia che dopo anni di “monomodello” permetterà al marchio torinese di avere in line up appunto due diverse vetture.

Infine occhio al 2028 quando sarà la volta di un altro grandissimo ritorno, quello della Lancia Delta, che sarà al 100% elettrica. “Il 14 febbraio presenteremo ufficialmente la Ypsilon – ha spiegato Charles Fuster, capo del marketing e della comunicazione del marchio Lancia, ai microfoni di Autonieuws - seguita nel 2026 dalla Gamma, un'auto più grande, spaziosa e completamente elettrica. Due anni dopo arriverà l'auto che probabilmente gli appassionati più aspettano, la nuova Delta altrettanto elettrica”.

E a proposito della nuova Delta: “Ci sono già dei modelli, sarà un'auto molto radicale e persino futuristica con la quale renderemo omaggio anche alla storia. Nel frattempo riproponiamo anche la leggendaria etichetta HF e nel 2025 sarà disponibile una variante sportiva della Ypsilon. Questo sarà previsto anche per tutte le future Lancia. Si tratta in realtà di un piano molto semplice, che, come detto, dovrebbe rispondere perfettamente alle esigenze del mercato europeo”.

Negli scorsi giorni è circolata con forza la notizia circa un possibile ritorno di Lancia nel mondiale rally e a riguardo Charles Fuster sembrerebbe prima chiudere per poi lasciare aperto uno spiraglio: “Il rally è parte del patrimonio Lancia – ha spiegato - ma oggi è soprattutto l’Alfa Romeo a godere di un’immagine spiccatamente sportiva, e non è ovviamente intenzione seguire la stessa strada con la nuova Lancia. Dobbiamo restare pragmatici – ha poi proseguito - quest'anno rilanciamo il marchio con un nuovo modello, questa è la priorità. Lo affronteremo passo dopo passo, con molta attenzione alla qualità. Ma è ovvio che seguiamo ciò che accade con i nostri vecchi e potenziali nuovi clienti. Quindi non si sa mai…”.