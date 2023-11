Lancia Nea, il concept del 2000 che anticipò la plancia in uso oggi e non solo...

L'ingegneria e la creatività italiana è sempre stata avanti anni luce anche nel campo delle automobili e l'esempio lampante di queste eccelse qualità è rappresentato senza dubbio dalla Lancia Nea.

Dopo la Fiat Downtown, l'elettrica che nel 1993 aveva 300 km di autonomia, la Lancia Nea fu di fatto la vettura che anticipò le plance che troviamo nella maggior parte delle auto di oggi.

La Nea venne mostrata per la prima volta al Salone di Parigi del 2000, progettata presso il centro ricerche Fiat a Torino e realizzata dall'I.DeA Institute di Moncalieri. Quest'ultima fu un'azienda che progettò tantissime vetture che hanno fatto la storia dell'automobile, come ad esempio l'Alfa Romeo 155, vettura che nella versione DTM sconfisse i tedeschi a casa loro.

La Nea era una profusione di tecnologia al punto che tutti i pulsanti vennero eliminati in cambio dei comandi vocali, e stiamo parlando di ben 23 anni fa. In poche parole bastava dialogare con l'auto per ottenere ciò che si desiderava: fu il primo assistente vocale mai creato.

Le porte si aprivano premendo leggermente sul montante, mentre il sedile ruotava per accogliere meglio il guidatore. Per mettere in moto l'auto, che montava un turbodiesel da 110 cavalli, bastava sfiorare uno schermo, ma non era finita qui perchè la piccola Lancia montava anche uno dei primi sistemi di guida automatica, utile soprattutto per parcheggiare e dribblare gli ostacoli.

Nell'abitacolo trovavamo inoltre un lettore DVD, il collegamento internet, un telefono e persino un masterizzatore CD. I display erano invece elettrocromici nel senso che modificavano la propria trasparenza a seconda della luce che filtrava nell'abitacolo.

Che dire, una vettura che ha anticipato i tempi di almeno due decadi e anche nelle forme ha di fatto svelato in anteprima come sarebbe stata la Lancia Ypsilon ancora oggi in commercio. Qui sotto la foto della plancia della Lancia Nea.