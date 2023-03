Lancia: la nuova misteriosa sportiva appare nel Metaverso

Lancia si appresta al suo rilancio sotto l’ala protettrice di Stellantis: nel 2024 sarà lanciata la Nuova Ypsilon elettrica, nel 2026 sarà la volta dell’ammiraglia e nel 2028 tornerà il nome “Delta”, sempre con un propulsore elettrico. Nel frattempo Lancia vuole comunicare i nuovi valori del brand, a partire da una misteriosa concept.

Lancia ha lanciato un concessionario virtuale nel Metaverso, ispirato allo showroom milanese di Via Gattamelata, il primo a presentare la nuova brand identity, a partire dal rinnovato logo. Il progetto sarà parte della Metaverse Fashion Week 2023, che si terrà dal 28 al 31 marzo. Nel concessionario virtuale, oltre all’attuale Lancia Ypsilon, fa capolino un'automobile coperta dal telo. Dalle forme è evidente che si tratti di una sportiva, una coupé che ci auguriamo possa far felici gli ammiratori di Stratos e Fulvia Coupé.

Il telo si alzerà il 15 aprile 2023, giorno in cui Lancia presenterà la concept all’evento Emozione Pu+Ra. La casa torinese ha definito la vettura “Il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni”. Luca Napolitano, CEO di Lancia, vuole riportare il brand ai fasti del passato, puntando su innovazione e sportività. Il piano prevede l’implementazione della nuova corporale identity nei concessionari: in Italia tutti i punti vendita verranno convertiti entro la prima metà del 2024, in concomitanza col lancio della Nuova Ypsilon.

Secondo voi il marchio è pronto ad affrontare il mercato premium? Cosa vorreste dalle Lancia del futuro?