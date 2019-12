Lancia la sua Mercedes-AMG G63 da 300m di altezza con un elicottero, il video

Spesso capita di rimanere insoddisfatti di un acquisto, magari si inveisce sui social, si torna in negozio cercando di cambiare l’oggetto, un giovane vlogger russo invece - quasi certamente a caccia di ulteriori like - ha ben pensato di lanciare la sua auto da 300 metri di altezza usando un elicottero.

È l’ultima follia in arrivo dal grande Paese governato da Vladimir Putin, dove il vlogger Igor Moroz (nome di battaglia Morozup) ha girato un divertente filmato (tranne che per l’auto evidentemente) in cui lega a un elicottero la sua Mercedes-AMG G63 (dunque non la prima utilitaria di passaggio…) per lanciarla nella neve da 300 metri di altezza.

A quanto pare il ragazzo avrebbe più volte raccontato su Instagram la sua insoddisfazione legata al veicolo, sin da quando lo ha acquistato nel marzo del 2018 per 16,8 milioni di rubli (al cambio circa 240.000 euro). Ogni mese usciva una qualche riparazione da effettuare, al di là della seccatura materiale bisognava contare anche il tempo perso con l’auto ferma in officina - dove spesso i meccanici non hanno riparato i problemi sotto garanzia.

Kolesa, sito russo, ha invece raccontato una storia diversa, ovvero che la distruzione dell’auto da un’alta quota sarebbe stato oggetto di un contratto commerciale siglato da Moroz e un suo amico, dunque potrebbe essersi trattata di una banale trovata pubblicitaria - un’operazione alquanto costosa, vista la distruzione della vettura. La cosa, per quanto abbia potuto divertire il pubblico, non ha suscitato gli stessi sentimenti nella polizia russa, che ora sta investigando sulla vicenda. Nel frattempo, mentre scriviamo, il video ha superato mezzo milione di visualizzazioni e si avvia a essere un grande successo… vedremo dove riuscirà a spingersi. Certo a causa delle regole UE sulle emissioni anche altri veicoli Mercedes-AMG rischiano la stessa fine - più o meno.