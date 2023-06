Lancia LaSupra, il più folle Deltone esistente: fisionomia Delta, motore Supra

Non è di certo una novità su queste pagine parlare del mitico Deltone. Giusto in questi giorni vi abbiamo mostrato la Lancia Delta con l'iconica livrea Martini che utilizza Sebastien Loeb nel campionato WRX. Poco tempo fa vi avevamo invece raccontato della leggendaria Lancia Delta ECV1, mostro da rally che purtroppo non corse mai.

Oggi è la volta di un'altra vera e propria belva della strada, leggasi la Lancia LaSupra. Si tratta di un'auto pazzesca, un progetto folle di Peter Pentell, pilota e meccanico svedese, grande appassionato di auto, che avendo in casa una Lancia Delta Evoluzione del 1992, ha deciso di stravolgerla completamente, dando vita alla sua creatura “mitologica”, un ibrido fra la mitica vettura che dominò i rally negli anni '80 e '90, e una delle supercar giapponesi più amate di sempre come la Toyota Supra.

Si tratta di un progetto iniziato nel 2001 e che si è concluso definitivamente solo nel 2014, quando, con la collaborazione di Speedhunters, l'auto ha assunto la colorazione attuale, blu con inserti in bianco.

Esteticamente mantiene qualche elemento della Delta, a cominciare dai fari e dal muso verticale, ma di fatto della mitica vettura torinese vi è ben poco, a cominciare dal motore, un 6 cilindri 3.000 cc turbocompresso della Supra (pare sviluppi 1.000 CV), che ovviamente non è stato facile inserire nella berlina italiana.

Le sospensioni sono invece di derivazione Porsche 911 GT3 RSR. "Volevo realizzare qualcosa che potesse essere una creazione Lancia in quell'epoca", ha detto in un'intervista Pentell, per poi aggiungere "L'unica cosa che è rimasta dell'auto originale sono i pezzi del telaio del finestrino anteriore".

La Delta LaSupra è stata vista spesso e volentieri in occasione del mitico Goodwood Festival e chissà che anche per l'edizione 2023, in programma a metà mese prossimo, non possa fare nuovamente la sua apparizione. Nel frattempo potete goderla nel video che trovate qui sopra: buona visione e su il volume!