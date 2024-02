Lancia Hyena Zagato, la 'belva' di derivazione Delta rivive nei disegni di MDP

La Lancia Hyena Zagato è senza dubbio uno dei progetti più interessanti della nota carrozzeria che per anni ha collaborato (e continua a farlo), con i principali marchi italiani. Fu lanciata a inizio anni '90, e il designer del web Mirko Del Prete, noto anche come MDP Automotive, ha deciso di riproporla in chiave moderna.

Dopo aver mostrato la sua interpretazione della Lancia Fulvia Coupé, MDP si è soffermato sulla splendida vettura di Zagato, derivante direttamente dalla Lancia Delta. Ne furono costruiti pochissimi modelli, non è ancora ben chiaro se furono 24 e 25, e sotto il cofano montava un motore da 2 litri, quattro cilindri in linea, con 16 valvole e una potenza di 250 cavalli distribuita su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale.



Era una vettura estremamente leggera, ben 120 chilogrammi in meno rispetto al Deltone, e ciò fu possibile grazie ai pannelli della carrozzeria in alluminio e all'eliminazione di numerose parti ritenute non utili.



A dare il là a questo progetto, che di fatto Lancia non riconobbe mai ufficialmente, fu Paul Koot, importatore e distributore di auto per i Paesi Bassi, che propose a Lancia di realizzare una coupé di dimensioni contenute e in serie limitata, partendo appunto dalla leggendaria Lancia Delta, pronta a tornare nel 2028 in versione 100% elettrica.

L'azienda torinese rimandò al mittente il progetto ma Zagato decise comunque di accogliere la sfida, mettendosi al lavoro per realizzare la Hyena. Le sue caratteristiche principali erano le linee meno squadrate rispetto all'auto da cui derivava, e design che ritroviamo anche nella realizzazione a firmo Mirko Del Prete, un'auto sinuosa, una coupé che ricorda da vicino alcuni modelli di Aston Martin e Jaguar, visto lo stile molto classico e appunto “morbido”.



La Hyena Zagato originale arrivò a costare cifre esorbitanti, e anche per questo è davvero raro trovarne una: di recente è stata battuta all'asta in cambio di circa 200mila euro.