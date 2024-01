Lancia Gamma, ecco come potrebbe essere il nuovo modello 2026

Lancia dovrebbe presentare a breve la nuova Ypsilon, ma a quanto pare già starebbe lavorando al secondo capitolo della sua grande rivoluzione. Lancia Gamma, infatti, è attesa solamente per il 2026, eppure sembrerebbe che sia già (quasi) pronta. Ecco come potrebbe essere...

Già, manca poco per scoprire il grande cambiamento della piccola chic di Torino. A quanto pare Ypsilon (Nuova Lancia Ypsilon 2024: è questa la versione finale?) dovrebbe abbandonare le sue linee sinuose da city car, per abbracciare una visione più radicale da segmento B, seguendo la strada tracciata da Peugeot 208 e Opel Corsa (entrambi modelli del Gruppo Stellantis). Ma non è tutto.

Lancia, dal momento in cui ha presentato il suo concept Pu+Ra, ha dichiarato di avere intenzione di dare vita a un cammino esclusivo e ricco di novità che dovrebbero abbracciare tutto il decennio, o perlomeno quanto manca alla sua fine. Dunque, dopo la Ypsilon del 2024, ecco la Gamma del 2026. Come sarà la nuova ammiraglia del marchio Made in Italy? A rispondere a questa domanda, per il momento, è il sito spagnolo Motor.es che offre un render esclusivo del modello.

A quanto pare, dunque, Gamma dovrebbe prendere molto dal prototipo presentato nel 2023. E dovrebbe seguire l'esempio della Peugeot 408, diventando così una gigantesca berlina-crossover fastback da 4,70 metri di lunghezza. Una vettura pronta a diventare uno dei pezzi più pregiati del segmento D. Ma sarà davvero così?

Secondo quanto riportato da Motor.es, Lancia (Lancia torna nei rally? Kankkunen 'conferma') sarebbe già a buon punto sulla realizzazione del modello, che sarà presentato tra un anno e mezzo, e svela anche alcuni suoi dettagli. L'auto dovrebbe essere esclusivamente elettrica, con potenze comprese tra 170 CV e 450 CV , con un'autonomia di circa 700 km.