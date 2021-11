Questa Lancia Fulvia parcheggiata da 47 anni è una leggenda: da Conegliano agli USA

La Lancia Fulvia che vedete nelle foto è parcheggiata nello stesso punto da 47 anni ed è ormai diventata un monumento di Conegliano, comune italiano nella provincia di Treviso.

Chissà cos'ha pensato Angelo Fregolent, il proprietario della vettura, quando davanti casa si è presentato un nugolo di giornalisti curiosi. Già, perché la notizia della Lancia Fulvia parcheggiata da 47 anni nello stesso punto ha già fatto il giro del mondo e prima di arrivare su queste nostre pagine è già approdata oltreoceano, sui media americani, che citano come fonte principale IlGazzettino.it.

Divenuta ormai un simbolo di Conegliano, la vettura ha sollevato più di un dubbio e la polizia locale è da tempo che cerca di trovare una soluzione per rimuoverla - con tutto il rispetto possibile, ovviamente. Nei mesi scorsi sembrava che qualcosa si muovesse in senso positivo, ora invece è di nuovo tutto fermo e il comandante della polizia locale Claudio Mallamace attende che arrivi la nuova amministrazione per riprendere le fila del discorso.

Rimuovere la vettura è infatti diventata una necessità: quel tratto di strada è molto trafficato e il Comune sta pensando di rimuovere gli attuali parcheggi per facilitare la viabilità. Va da sé che in una situazione simile la Lancia Fulvia sia un tantino d'intralcio alle operazioni. La vettura crea inoltre anche problemi ai pedoni occupando parte del marciapiedi, durante il giorno utilizzato dai numerosi studenti che si recano all'istituto Cerletti.

È proprio all'interno della scuola che qualcuno vorrebbe trovare un nuovo posto alla Fulvia, che ormai è un'opera d'arte appartenente al passato. "Sarei davvero contento se venisse valorizzata come merita" ha detto il proprietario Fregolent, del tutto favorevole alla proposta di parcheggiare la vettura all'interno della vicina scuola. "Siamo disponibili a qualsiasi soluzione, purché si valorizzi la memoria storica dell'auto e del quartiere. I simboli di questo posto erano la Fulvia e un grande pioppo centenario che purtroppo è stato abbattuto, non resta che valorizzare l'auto adesso."



A proposito di Lancia storiche, ricordiamo che la Lancia Delta dovrebbe tornare in veste 100% elettrica.