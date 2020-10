Questa Lancia Fulvia HF Competizione del 1970 è un prototipo unico ed è vendita

RM Sotheby’s inizia oggi 26 ottobre un nuovo evento online con lotti davvero da urlo. Abbiamo già parlato della Ferrari F40 di Gerhard Berger, ora è il momento di una rarissima Lancia Fulvia HF Competizione del 1970.

Più che rara, potremmo definire l’auto come unica: si tratta infatti di un prototipo one-off disegnato da Tom Tjaarda e mostrato per la prima volta ai Motor Show di Ginevra e Torino nel 1969. Un autentico pezzo da collezione creato per concorrere alla 24 Ore di Le Mans, totalmente restaurato nel 2014. Il suo valore stimato? Fra 140.000 e 180.000 sterline, ovvero fra 154.000 e 200.000 euro, una cifra tutto sommato giusta per un prototipo unico di questo calibro (la F40 di Berger andrà molto probabilmente al di là del milione di euro, per intenderci).

L’auto presenta un numero di telaio 818.540 002279 e un codice motore 342; purtroppo non abbiamo altre caratteristiche visibili, tutti i documenti relativi al lotto possono essere visionati dagli iscritti al sito RM Sotheby’s. Di sicuro sappiamo che il grande alettone posteriore, che caratterizza non poco il modello, si può regolare in altezza, mentre dal 2017 il modello è stato certificato da FCA Heritage come completamente originale. L’asta terminerà il 31 ottobre prossimo.