La Lancia Fulvia Coupé rivive nella splendida reinterpretazione di MDP

Era il 1965 quando Lancia presentò la Fulvia Coupé, la versione due posti derivante dal modello berlina, lanciato sul mercato due anni prima. La produzione andò avanti per 11 anni, fino al 1976, dopo di che andò definitivamente in archivio.

Come sarebbe la Lancia Fulvia Coupé in versione moderna? A provare a rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato il noto designer MDP Automotive, Mirko Del Prete, uno dei più apprezzati dalla nostra redazione, che ha dato vita ad una realizzazione alquanto interessante della storica sportiva torinese, un giusto mix fra stile classico e modernità che non può passare inosservato.



Mirko Del Prete si è fatto ispirare per il frontale dalla interpretazione moderna dello storico calice di Lancia come visto sulla splendida Ypsilon Cassina presentata ufficialmente la scorsa settimana. I fari sono incastonati proprio sotto al calice ma non riprendono l'originale forma rotonda. Il muso nel complesso appare maestoso ma anche armonioso, bella anche l'idea del fascione orizzontale nero dove probabilmente verranno alloggiate delle prese d'aria, e nel contempo i fendinebbia. A completare il tutto, la scritta Lancia leggermente in rilievo su sfondo nero.

Sulla linea laterale ritroviamo invece la barra verticale nera di chiara ispirazione concept Pu+Ra, ma anche una curvatura che parte dal passaruota anteriore arrivando fino a sotto il montante B. Infine il posteriore, con una coda leggermente pronunciata, in stile Fulvia Coupé; molto interessanti i due fanali, decisamente "indiscreti", così come il frontale, ed inoltre ritroviamo anche in questo caso l'elemento orizzontale nero con tanto di scritta Fulvia. A completare il tutto, i cerchi in lega di dimensioni generose e il tettuccio bicolor.

Le dimensioni, per forza di cose, appaiono sicuramente maggiori rispetto alla Fulvia Coupé originale, che ricordiamo, era lunga 3,97 metri e larga 1,55. La nuova versione potrebbe quindi avere misure più da gran coupé, e per capirci potrebbe rivaleggiare con la BMW Serie 4, che è lunga circa 4,7 metri.



Al momento Lancia, oltre alla Ypsilon, ha in programma la Gamma per il 2026, nuova ammiraglia del marchio, nonché la Delta per il 2028, quindi la Fulvia Coupé rimarrà per ora solo sulla carta: chissà che però in futuro Lancia non possa pensare di rispolverarla magari con una edizione limitata sulla falsa riga di quanto fatto da Alfa Romeo con la 33 Stradale.