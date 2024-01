Lancia e Free2Move insieme per la rendere più smart la nuova Ypsilon elettrica

Dopo la grande collaborazione tra Stellantis e Free2Move per la costruzione di colonnine di ricarica nelle concessionarie, torniamo alla roadmap di Lancia che prevede di realizzare 3 nuovi veicoli elettrici a partire dalla nuova Ypsilon. In questo percorso Free2move avrà un ruolo cruciale.

Il debutto di questa Hot Hatch è previsto il prossimo febbraio a Milano attraverso la NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA. Questo modello rappresenta il primo passo del marchio nel mondo della mobilità elettrica. A partire dal 2026, Lancia presenterà esclusivamente modelli 100% elettrici.

L'impegno di Free2move Charge si sintetizza nel concetto di e-ABC, acronimo di "easy to Always Be Charged" (caricare è facile in ogni momento). Grazie a un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi di ricarica, la promessa è quella di rendere il processo di ricarica facile e accessibile ovunque e in qualsiasi momento, soddisfacendo tutte le esigenze dei clienti di veicoli elettrici.

La NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA, che sarà rivelata a febbraio, permetterà ai clienti Lancia di accedere a soluzioni di ricarica complete, sia a casa che in viaggio. Ciò non solo ottimizzerà la gestione dell'energia complessiva, ma contribuirà anche a ridurre il costo totale di utilizzo, con benefici tangibili in termini ambientali.

Nel dettaglio, Free2move Charge Home fornirà supporto per l'installazione, il finanziamento e la garanzia dei sistemi di ricarica domestici, oltre ad altri hardware e servizi legati all'energia. Free2move Charge GO, invece, garantirà accesso continuo alla più ampia e curata rete di punti di ricarica pubblici tramite l'app ufficiale. Insomma, con la nuova Ypsilon in casa Stellantis vogliono fare le cose sul serio.

Magdalena Jablonska, responsabile Free2move Charge Europe, ha sottolineato che "Free2move Charge è un ecosistema completo per la gestione della ricarica accessibile e su misura che consentirà ai clienti Lancia un’esperienza semplice e senza pensieri – ha commentato Magdalena Jablonska, responsabile Free2move Charge Europe. La nostra offerta dedicata ai clienti della nuova gamma Lancia supporterà il marchio nel suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica".