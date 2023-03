Lancia, foto teaser del nuovo concept: sembra la coda di una Stratos

Lancia ha diffuso un'immagine del suo prossimo concept alzando in maniera incredibile l'hype dei fan dello storico brand italiano nonché degli addetti ai lavori. Dalla foto si vede la coda di un'auto che assomiglia molto ad una Lancia Stratos.

Probabile che l'azienda stia pensando di rilanciare una vettura storica come la mitica coupé che spopolò nei rally negli anni '70 e '80? Difficile dirlo fatto sta che il nuovo concept debutterà ufficialmente il prossimo 15 aprile, e a riguardo l'amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano, ha spiegato: “Sono lieto di invitarvi all’evento stampa Emozione Pu+Ra il 15 aprile per scoprire Lancia Concept, il Manifesto del Marchio per i prossimi 10 anni. Salva la data e resta sintonizzato! E c’è dell’altro”.

Nella foto pubblicata si vede il posteriore di una vettura Lancia che ricorda da vicino la Stratos; nel dettaglio si notalo le luci LED a forma rotonda, proprio come la vecchia Stratos, e i richiami alla mitica due posti li ritroviamo anche nel lungo ponte posteriore che ricorda da vicino l'iconico cofano motore ventilato della piccola sportiva.

Particolare anche quello che sembrerebbe essere un vistoso paraurti di colore nero, oltre alla scritta Lancia con il nuovo font. Si tratta ovviamente di una vettura di cui sappiamo poco o nulla, ma al 100 per cento si tratterà di un'auto full electric, e rappresenta un concept da cui prenderanno spunto le linee dei modelli Lancia in uscita negli anni successivi.

Negli scorsi giorni l'ad della casa automobilistica italiana aveva parlato a riguardo della nuova Lancia Delta, definendola geometrica e muscolosa. Sempre Napolitano aveva svelato le uscite Lancia dei prossimi anni, a cominciare dal 2024, quando debutterà la nuova generazione della mitica Ypsilon.