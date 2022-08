Lancia Ferrari LaFerrari contro due scooter davanti al proprietario: valet nei guai

Fare i parcheggiatori, o per meglio dire i "valet", può essere complicato, soprattutto se si opera a Monaco e c'è da spostare e custodire supercar e hypercar di ogni tipo. Beh il protagonista del video di oggi non dimenticherà facilmente quello che ha combinato: ha urtato una Ferrari LaFerrari contro alcuni scooter parcheggiati.

Il disastro è stato ripreso da più angolazioni, sul posto infatti c'erano diversi appassionati intenti a filmare la supercar di Maranello. Nessuno avrebbe immaginato un epilogo più sfortunato e disastroso. Sembra infatti che il valet di turno, incaricato di spostare una vettura dal valore di 3,5 milioni di euro, sia sceso dalla macchina lasciando innestata la marcia.



L'auto ha così percorso qualche metro finendo contro alcuni scooter parcheggiati di fronte. A rendere ancora più grottesca la scena la presenza del proprietario della Ferrari a pochi metri dal disastro. Il valet infatti era sceso dal mezzo per consegnarlo al legittimo proprietario, di ritorno in quel preciso istante. L'uomo ha iniziato a correre verso la vettura e a urlare frasi irripetibili (ha definito il valet in questione uno stupido, e comprendiamo che avrebbe potuto dire anche di peggio...).



Ma passiamo alla conta dei danni: il colpo è avvenuto a velocità contenuta, per fortuna, sullo splitter anteriore in fibra di carbonio però sono rimasti diversi graffi. Altri graffi sono rimasti visibili sul bumper frontale accanto ai fari sul lato del conducente. Un autentico disastro, del resto non esistono molte Ferrari LaFerrari al mondo (una di queste era del boss di Mercedes-AMG F1: Toto Wolff vende la sua Ferrari LaFerrari); il tutto si fa ancora più esclusivo se consideriamo il colore blu di questo modello, dettagli che hanno complicato alquanto la posizione del valet.