Ad Lancia: 'Ecco tutte le nuove uscite dei prossimi anni'. Occhio a 2026 e 2028

Lancia è pronto ad un grande rilancio che comincerà esattamente fra tre anni, quando verrà immessa sul mercato la nuova Ypsilon completamente elettrica. Nel 2028 poi l'atteso ritorno della Delta, ma il primo step scatterà già l'anno prossimo.

A sottolineare le prossime scadenze è stato l'amministratore delegato del glorioso marchio italiano Luca Napolitano, che ha fatto chiaramente capire come il passato dell'azienda non verrà dimenticato e sarà fonte di ispirazione per il presente e il futuro: "Questo glorioso e ricco passato è una fonte inesauribile di ispirazione – ha detto in occasione di una recente conferenza stampa - e guiderà il salto verso le prossime generazioni di prodotti destinati a raggiungere altri paesi e mercati oltre all'Italia".

Le nuove vetture di Lancia usciranno dall'inedita piattaforma STLA di Stellantis, progettata per ospitare propulsori ibridi quanto elettrici: “Abbiamo pianificato due nuove auto ogni due anni dal 2024 al 2028”, ha spiegato ancora Napolitano parlando con Autocar: “Inizieremo con la nuova generazione di Ypsilon, la prima Lancia completamente elettrica, per poi lanciare la nuova berlina top di gamma nel 2026 quando Lancia smetterà di vendere veicoli ICE, e nel 2028 fisseremo la rinascita della Delta”.

Napolitano ha aggiunto che la nuova Ypsilon è “sostanzialmente pronta”, anche se la sua messa in commercio dovrebbe avvenire nel 2024 (ibrida) poi dal 2026 la full electric. Lancia ha presentato nelle scorse settimane la nuova Ypsilon 2023, di conseguenza bisognerà attenderà ancora un po' prima del nuovo modello.

Imparato ha infine parlato di ciò che accadrà il prossimo aprile in occasione della Milano Design Week, evento in cui Lancia esporrà un concept che "Sarà molto vicino alla nuova macchina di produzione", ha concluso.