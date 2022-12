La Lancia Delta S4 vince il Ruoteclassiche Best in Classic 2022 come Youngtimer

Pur essendo fuori produzione da oltre 30 anni, la leggendaria Lancia Delta S4 continua a ottenere premi. Uno degli ultimi esemplari esistenti dei 200 prodotti tra il 1985 e il 1986 si è aggiudicata il premio Ruoteclassiche - Best in Classic 2022 nella categoria Youngtimer.

La premiazione è avvenuta il 30 novembre nella prestigiosa location Pirelli Hangar Bicocca a Milano, evento conclusivo del concorso annuale creato da Ruoteclassiche, una rivista che da più di 30 anni è un punto di riferimento per gli appassionati di motorismo d'epoca.

La categoria Youngtimer riguarda vetture prodotte dagli anni Ottanta ai Duemila, un'epoca d'oro per i motori di tutto il mondo, non a caso la Delta S4 se l'è vista contro concorrenti agguerrite come la Bugatti EB 110 GT "Parigi" e la Lamborghini Countach 25°; un podio scelto da una giuria di qualità costituita da 12 esperti del settore del calibro di Miki Biason, ultimo pilota italiano a vincere un campionato mondiale di rally.

Alla Lancia Delta S4 abbiamo dedicato diversi articoli sulle nostre pagine, anche di recente, pensiamo soprattutto a La Lancia più potente mai creata, oppure a Le 5 Lancia più costose di sempre. Nella sua gloriosa carriera ha portato a casa oltre 15 vittorie nei rally nella seconda metà degli anni Ottanta, inoltre di recente è stata protagonista di un articolo sul bimestrale Youngtimer. In particolare l'unità premiata, una delle poche sopravvissute in versione stradale, è spinta da un motore 4 cilindri bialbero da 1.759 cc montato in posizione centrale e doppiamente sovralimentato mediante turbocompressore e compressore volumetrico.

La trazione è integrale permanente, la struttura del telaio è costituita da una gabbia reticolare in tubi saldati in acciaio e la carrozzeria impiega pannelli a nido d'ape in kevlar e fibre di carbonio. Davvero un modello unico che a suo modo ha fatto la storia dei motori.