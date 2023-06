La Lancia Delta S4 rivive a Monza: al MiMo 2023 l'impressionante 044S di Scuderia Grassi

Se vi foste recati in questi giorni all'all'Autodromo di Monza per il MiMo 2023 in corso fino al prossimo 18 giugno, molto probabilmente avrete notato una Lancia Delta “monstre”. Si tratta precisamente della 044S di Scuderia Grassi, una vettura di chiara ispirazione S4.

Il design è un lavoro di Giuseppe Armano, reduce dal Centro Stile Alfa Romeo, e le forme della mitica vettura che corse negli anni '80 nel leggendario Gruppo B, sono state leggermente modificate, rendendo il tutto più “morbido”, ma nel contempo muscoloso e moderno.



Sono rimasti comunque alcuni elementi chiave, come ad esempio i mitici quattro fari rotondi che troviamo sul muso, così come le iconiche prese d'aria sui montanti posteriori. I cerchi in lega, invece, richiamano quelli di un'altra leggenda dei rally come la Lancia Delta Integrale Evoluzione, che Rowan Atkinson ha messo all'asta non troppo tempo fa.



Nel complesso la 044S appare ancora più minacciosa della cara vecchia S4, con una lunghezza di 4,18 metri, larghezza di 2 metri e altezza di 1,26 (l'originale era 4 metri per 1,8 di larghezza e 1,5 di altezza).



A livello motoristico, invece, troviamo un mostruoso 3 litri biturbo da ben 650 cavalli, trazione integrale con tre differenziali e una velocità massima di 300 chilometri all'ora, con un'accelerazione da 0 a 100 in 2,9 secondi.



"Vergognose" le gomme, cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 285/35 davanti e 305/35 dietro, mentre il peso è compreso fra i 1.100 e i 1.200 kg. Che dire, un vero capolavoro di ingegneria, che senza dubbio non è andato a rovinare la vettura di partenza, seppur la S4 Gruppo B rimanga qualcosa di assolutamente mitologico.



Lancia prima dell'addio della categoria a seguito della morte di Toivonen, aveva già pensato comunque di mandarla in pensione, progettando la Lancia Delta ECV1, mostro da rally che però non corse mai.