La Lancia Delta S4 Martini Racing torna in vita dopo 35 anni

La Lancia Delta è ancora oggi una delle vetture più iconiche di sempre, nel mondo automotive italiano ma non solo. A fare la storia è stata anche la Lancia Delta S4, nata per lasciare un segno indelebile nella storia del rally e ora riportata ai giorni nostri grazie a un progetto firmato Sebastiano Ciarcià.

Probabilmente rimarrete per l’ennesima volta delusi, poiché non si tratta di un restyling ufficiale, tuttavia è molto interessante vedere come potrebbe apparire una Lancia Delta S4 ai giorni nostri. Come potete ben vedere, il modello riprende la storica livrea Martini Racing, offrendo due posti, linee grintose e un bodykit da urlo - con scarichi centrali, prese d’aria che non passano inosservate, elementi in carbonio per tenere a bada il peso generale.

Il motore è alloggiato nella parte posteriore, lasciato a vista grazie a un vetro leggermente oscurato, immancabile poi un generoso spoiler posteriore. Come detto in apertura, si tratta di un progetto “fanmade”, Stellantis però - la nuova creatura nata dalla fusione di FCA e PSA - potrebbe sempre rilanciare ufficialmente il marchio Delta, magari sfruttando la piattaforma della recente DS 4. Se vi piacciono i lavori di Sebastiano Ciarcià, non perdete neppure questa Delta dal design futuristico.