Lancia Delta S4: designer italiano prova a resuscitarla con linee fantastiche

La Lancia Delta S4, sia in Italia che fuori, è rimasta nell'immaginario di tantissimi appassionati ancora affezionati al pedigree storico del brand. Purtroppo, a guardare la gamma attuale, troviamo soltanto la piccola Ypsilon, e ricordarlo ci dispiace ogni volta.

Nonostante tutto il designer italiano Sebastiano Ciarcia ha voluto riportare i riflettori sulla Delta S4 attraverso una serie di rendering di ottimo livello. L'obiettivo dell'artista era quello di ricreare una vettura con stile da vero bolide da pista moderno e, dopo le immagini proposte circa due settimane fa, ha aggiunto una dichiarazione nel merito:"Da italiano orgoglioso e appassionato di auto, sono sempre stato davvero deluso da quello che Lancia è diventata oggi. Per me la Delta è sempre stata una icona, una sorta di Sacro Graal insostituibile, ma al contempo non riuscivo ad accettare la realtà e a tenere a bada la voglia di crearne una succeditrice."

Le immagini le abbiamo già commentate in una nostra recente notizia, ma vogliamo aggiungere quelle che sono state per lui le maggiori fonti di ispirazione, e cioè le vetture del Gruppo B. Oltretutto Ciarcia penserebbe alla macchina come un mostro capace di passare da 0 a 100 km/h più rapidamente di una monoposto da Formula 1 grazie all'impiego di tecnologie moderne di erogazione della coppia e all'uso massiccio di turbocompressori.

Insomma, il designer desidererebbe con tutto sé stesso un futuro brillante per la casa automobilistica italiana, ma per ora dobbiamo accontentarci. In chiusura ci teniamo a rimandarvi ad altre opere di design di indubbio interesse. Le prime riguardano i bolidi digitali creati per l'eccellente universo di Cyberpunk 2077: gli stilemi sono stati commentati da Frank Stephenson in persona.

In ultimo, tornando a Lancia, non possiamo non citare un'altra riproposizione di grande rilievo: eccovi la Lancia L Concept Homage che si ispira alla Lancia Stratos per proiettarsi verso il futuro.