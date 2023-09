Lancia Delta Integrale Safarista, dopo due anni di attesa ecco il primo modello

Dopo circa due anni di attesa, Automobil Amos ha finalmente sfornato la primissima Lancia Delta Safarista. Si tratta di una versione restomod della Lancia Delta Integrale con un prezzo al dettaglio previsto di mezzo milione di dollari. Saranno realizzate solo 10 unità.

Con l'obiettivo di privilegiare funzionalità e durata rispetto all'estetica, Automobili Amos si è impegnata nel progetto, combinando l'esperienza nelle corse di Podium Advanced Technology con la visione di design di BorromeoDeSilva. Praticamente tutto sul veicolo è stato smontato fino al telaio e poi ricostruito.

La forma dell'auto è stata completamente rivisitata per ospitare componenti da competizione di alta qualità. Sono sparite le porte posteriori, dando vita a un layout aggressivo a tre porte, con paraurti anteriori e posteriori unici, parafanghi allargati e un nuovo spoiler. L'auto è stata equipaggiata con sospensioni Reiger regolabili e dispone di freni Brembo su tutte e quattro le ruote, ovvero delle EvoCorse Olympiacorse, avvolte in pneumatici fuoristrada Pirelli Scorpion.

L'interno è essenziale e mirato a massimizzare le prestazioni del veicolo. È configurato per due passeggeri, con sedili avvolgenti in carbonio Sabelt, cinture a cinque punti, una vasca posteriore in carbonio, un sistema di estinzione incendi e un completo roll-bar al posto della disposizione a quattro posti.

Si tratta di un vero veicolo da rally, costruito con cura in ogni dettaglio. Poiché tutte queste modifiche sono estremamente costose, il prezzo finale di vendita della Safarista è di circa circa 570.000 euro. A questa cifra bisogna sommare il costo dell'auto di partenza che è di circa 40.000 euro. Date le caratteristiche di primo livello di questa Safarista si pensa che le 10 unità previste siano già state tutte vendute.

Se di Delta non ne abbiamo mai abbastanza, ecco una splendida Lancia Delta Integrale HF Gruppo A all'asta. La richiesta parte da 140.000 euro.