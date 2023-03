Lancia Delta Integrale Martini distrutta in un incidente a Macerata: un colpo al cuore

Una Lancia Delta Integrale HF Martini è andata completamente distrutta a seguito di un incidente. Un episodio che ha provocato cinque feriti, fortunatamente nessuno dei quali gravi, ma che non ha invece lasciato scampo al mitico Deltone.

La Lancia Delta in livrea Martini è stata introdotta sul mercato agli inizi degli anni '90 per omaggiare la mitica vettura che vinse 5 campionati del mondo rally. Presenta la tipica colorazione bianca, con le strisce che richiamano alla nota bevanda alcolica con tanto di storico logo.

E' un'auto che ogni appassionato di vetture sportive adora quasi come fosse una divinità e ovviamente vederla distrutta non può che far piangere il cuore. L'incidente in questione si è verificato di preciso sabato scorso, 25 marzo, in quel di Borgo Lanciano, in una frazione del comune di Castelraimondo (provincia di Macerata, Marche).

Le immagini di Cronachemaceratesi.it sono eloquenti e mostrano il muso della vettura completamente distrutto e accartocciato, praticamente inesistente. Secondo quanto emerso il Deltone si sarebbe scontrato con una Fiat 500L, anche se non è ben chiaro di chi siano le responsabilità dell'urto.

Alla fine sono state cinque le persone coinvolte, a cominciare dal 42enne alla guida della Lancia Delta e dal 49enne che invece era al volante della vettura a marchio Fiat. Feriti in maniera lieve anche tre ragazzini di 12 anni che viaggiavano con il proprietario della Delta.

Stando a quanto si apprende il fortunato possessore del Deltone stava rientrando da un raduno quando si è scontrato frontalmente con la 500: la mitica Lancia è rimasta decisamente danneggiata e serviranno svariate migliaia di euro per rimetterla a nuovo.

Purtroppo non è la prima volta che la storica auto italiana finisce ammaccata, come ad esempio la Lancia Delta Integrale che andò distrutta in un incidente a Biella. Quattro anni fa, invece, fece il giro del web il video della Lancia Delta S4 protagonista di un incidente al Goodwood Festival.