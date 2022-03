Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione con pochi km all'asta: che pezzo meraviglioso!

Se amate la Lancia Delta e il vostro sogno è quello di possederne una, o magari siete voi stessi dei collezionisti, questo modello in particolare potrebbe fare al caso vostro: sul sito di Bring A Trailer è apparsa in vendita una Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione con soli 168 km!

Questa vettura nello specifico è la numero 69 delle 400 realizzate per commemorare la quinta vittoria consecutiva della Lancia nel Campionato del Mondo Costruttori di Rally, ergo è un pezzo tanto meraviglioso quanto storico. Realizzata nel 1992, attualmente si trova a Tacoma, negli Stati Uniti, dopo essere stata venduta nel 2018 in seguito alla scoperta in una concessionaria di San Marino, dopo essere rimasta nel seminterrato per chissà quanto tempo.

La Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione conta soltanto 168 chilometri di corsa ed è praticamente nuova in ogni sua componente: i sedili Recaro fanno spettacolo, e non manca lo stereo cassette AM/FM Clarion, mentre il motore turbocharged da 2 litri è sempre lo stesso. Il venditore garantisce poi l’autenticità con il certificato Lancia Classiche emesso nel novembre 2017.

Allo stato attuale questa vettura iconica è in vendita sul portale d’oltreoceano fino al 30 marzo 2022, ma già ora la migliore offerta ammonta a 200.000 Dollari. Insomma, i collezionisti sono già alla caccia della Delta e non intendono mollarla, chissà a quanto verrà venduta tra nove giorni!

Nel mentre, eccovi gli ultimi render della Lancia Delta Integrale elettrica attesa per il 2026.