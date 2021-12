Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale in vendita: prezzo più alto della 911 Turbo S

Se vi chiedessimo quale sia per voi l’auto stradale utilizzata nei rally più bella di tutti i tempi, sicuramente la maggior parte di voi non avrebbe esitazione nel citare la Lancia Delta Intergrale, una vettura iconica che ha reso leggendario il marchio italiano, e che oggi è diventato un pezzo da collezione, sempre più rara e costosa.

In Inghilterra c’è però un magnifico esemplare in vendita che ha percorso soltanto 5,500 km. E non è un modello qualunque, ma si tratta di una Lancia Delta Integrale Evo 2 Edizione Finale, una versione ancor più esclusiva, realizzata in una tiratura limitata di 250 esemplari destinati al solo mercato giapponese.

DK Engineering, un’azienda specializzata in vetture storiche Ferrari, ha restaurato e messo in vendita un esemplare che sarebbe un eufemismo giudicarlo perfetto. Il suo primo proprietario la utilizzò pochissimo prima di esportarla in Belgio nel 2008, dove poi venne acquistata dall’azienda in questione, che piuttosto di utilizzarla, l’ha conservata in un luogo realizzato ad hoc perché non subisse le ingiurie del tempo.

Questa EVO 2 Edizione Finale sfoggia la tinta Rosso Bordeaux e viene percorsa per tutta la sua lunghezza dalla striscia HF centrale che attraversa il cofano e il tetto della vettura. I cerchi sono da 16 pollici in tinta antracite, mentre il motore, in questa configurazione, sviluppava 253 CV.

L’auto ha percorso pochissimi chilometri ed è stata conservata in maniera maniacale: questo lo si vede soprattutto all’interno dell’abitacolo, che ha condizioni pari al nuovo e non presenta alcun segno di logoramento. Inoltre gli interni sfoggiano una miriade di dettagli interessanti, come i sedili sportivi griffati Recaro, la pedaliera in alluminio, il volante a tre razze Momo ma anche l’accensione a pulsante e una targhetta identificativa sotto al cambio che riporta il numero dell’esemplare, in questo caso la 95 di 250.

Questa leggenda dell’automobilismo è in vendita sul portale di DK Engineering ad un prezzo di 224.995 sterline, circa 267.000 euro al cambio attuale, una cifra superiore al prezzo d’acquisto di una Porsche 911 Turbo S, ma con cui si potrebbe addirittura comprare una coppia di nuove Porsche 911 GT3, l’incredibile sportiva che abbiamo provato in pista a Franciacorta.

Restando in tema Lancia, prima di chiudere non perdetevi la Safarista, l’ultima creazione su base Lancia Delta Integrale ad opera di Automobili Amos.